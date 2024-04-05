كانوا متوجهين الى "جزيرة الموت" ... بالفيديو - قفزوا من العبارة في البحر هرباً من النيران

وثّق مقطع فيديو عملية قفز عشرات الركاب المذعورين إلى البحر جراء حريق اندلع في عبَّارة بخليج تايلاند.

فقد كانت العبارة تقل 108 أشخاص قبل ان تندلع النيران بها ، وافادت صحيفة The Daily Beast الأميركية بأن العبّارة انطلقت في الصباح من مقاطعة سورات ثاني في تايلاند، متجهة إلى الوجهة السياحية الشهيرة كوه تاو، التي يُطلَق عليها اللقب المخيف "جزيرة الموت" بسبب جريمتي قتل سائحتين هناك في عام 2014، مشيرة إلى أن الكثير من الركاب كانوا من السياح الذين يسافرون حاملين أمتعتهم على ظهورهم.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن الركاب قولهم إنَّ كل شيء بدا على ما يرام في الرحلة التي تستلزم قطع مسافة 62 ميلاً (99,7 كيلومتر)، حتى سمع أحدهم صوت طقطقة، وشم رائحة دخان.

وأخبر أحد الركاب، ويُدعَى مايتري برومغامبا، الوكالة بأنَّ الدخان تصاعد وانتشرت ألسنة النيران في غضون 5 دقائق. وأعقب ذلك حالة من الفوضى، حيث قفز الركاب إلى المياه لتجنب التعرض للحروق.

وقال برومغامبا: "بالكاد تمكنّا من الحصول على سترات النجاة في الوقت المناسب. كان الوضع فوضوياً، وانهمر الناس في البكاء… وأنا أيضاً بكيت".

من جهتها، قالت إدارة العلاقات العامة بمقاطعة سورات ثاني إنَّ العبَّارة كانت تُقل 97 راكباً و11 من أفراد الطاقم، وجميعهم نجوا من المحنة.





إلى ذلك أوضح برومغامبا أنَّ عدة قوارب جاءت لإنقاذهم بعد نحو 20 دقيقة من اندلاع الحريق، لكن الكثير منها كانت مترددة في الاقتراب أكثر من اللازم من العبَّارة المُحتَرِقة؛ لأنها كانت عرضة للانفجار في أي ثانية، مضيفاً: "كان على الجميع مساعدة أنفسهم".

وذكرت وكالة اسوشييتد برس أنَّ النيران أُخمِدَت في النهاية ولم يغرق القارب. وقال مسؤولون محليون إنَّ الحريق اندلع في غرفة المحرك، لكن السبب الدقيق لن يُعرَف حتى اكتمال التحقيق.

بدوره قال تشوكشاي سوثيميك، المشرف على مركز شرطة كوه تاو، إنَّ مواطنين تايلانديين وأجانب كانوا على متن العبَّارة، التي كان يديرها طاقم بورمي بالكامل، لافتاً إلى أن بعض الركاب فروا من النيران بالقفز من فوق السفينة.

وأضاف سوثيميك أنَّ الأضرار الوحيدة للحادث كانت إصابة بعض الركاب بجروح طفيفة نتيجة استنشاق الدخان.