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بالفيديو - سر الكرة الفولاذية التي انقذت اعلى ناطحة سحاب في تايوان من الزلزال المدمر
بالفيديو - سر الكرة الفولاذية التي انقذت اعلى ناطحة سحاب في تايوان من الزلزال المدمر
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بالفيديو - سر الكرة الفولاذية التي انقذت اعلى ناطحة سحاب في تايوان من الزلزال المدمر

منوعات

2024-04-05 | 15:41
بالفيديو - سر الكرة الفولاذية التي انقذت اعلى ناطحة سحاب في تايوان من الزلزال المدمر
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Aljadeed
بالفيديو - سر الكرة الفولاذية التي انقذت اعلى ناطحة سحاب في تايوان من الزلزال المدمر

يصل ارتفاع ناطحة السحاب الى 509 أمتار وقد أظهرت مقاطع فيديو ملتقطة من ارتفاعات كبيرة في تايبيه أثناء الزلزال أن ناطحة السحاب لم تهتز إلا قليلاً

تمكنت أطول ناطحة سحاب في تايوان (تايبيه 101) من امتصاص الصدمة القوية للزلزال الذي ضرب الجزيرة اول من امس وبلغت قوته 7.4 درجة، وذلك بفضل كرة فولاذية صفراء ضخمة معلقة بكابلات طويلة تتدلى من طوابقها العليا، وفق ما نقلت صحيفة The Washington Post الأميركية.

وتُعرف هذه الكرة الفولاذية التي يبلغ وزنها 730 طناً باسم "المثبِّط الشامل المضبوط"، وهي معلقة بين عدة طوابق في الجزء العلوي من المبنى، ويمكن للناس مشاهدتها، إذ يعدُّ مرصد المبنى من المعالم السياحية الشهيرة في العاصمة تايبيه.


 

و"المثبطات (أو المخمّدات) الشاملة المضبوطة" هي أجهزة تثبت في هياكل ضخمة داخل المباني لامتصاص الصدمات، وتثبيط الاهتزاز الهيكلي الناجم عن الزلازل، والتقليل من نطاق تأثيرها في المباني.

الى ذلك ذكر الموقع الإلكتروني لناطحة السحاب "تايبيه 101" أن الكرة تتحرك ذهاباً وإياباً أثناء الزلازل أو الأعاصير التي تضرب الجزيرة بين الفينة والأخرى، وتمتص القوة الناجمة عن أي "تأرجح عنيف".

 

 

ويقول مهندسو المثبطات الزلزالية إنها يمكن أن تحدَّ من حركة المبنى بنسبة تصل إلى 40%، ومن ثم تُقلِّل من شعور الغثيان الذي قد يصاب به شاغلو المبنى أثناء الاهتزاز.

وأظهرت مقاطع فيديو ملتقطة من ارتفاعات كبيرة في تايبيه أثناء الزلزال أن ناطحة السحاب لم تهتز إلا قليلاً، في حين أن مبنى آخر مجاوراً لها كان يهتز اهتزازاً عنيفاً.

وقد كان "تايبيه 101" أطول مبنى في العالم حين اكتمل بناؤه في عام 2004، وظل كذلك حتى بناء برج خليفة في دبي عام 2009. ويبلغ عدد طوابق الناطحة التايوانية 101، ويصل ارتفاعها إلى 509 أمتار (بما في ذلك برج المبنى).


 

الى ذلك يشير الموقع الإلكتروني لناطحة السحاب إلى أن تصميم المبنى يعتمد على عدة وسائل لمقاومة الكوارث الطبيعية، منها 380 كتلة خرسانية مدفونة في عمق الأرض، يبلغ عمق أطولها نحو 30 متراً، و"يشبه ذلك تسمير المبنى بأكمله على صفيحة تكتونية صلبة"، ويستمد المبنى الطاقة من محطتين فرعيتين، ما يقلل من خطر انقطاع التيار الكهربائي.

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