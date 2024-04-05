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فاجعة الطفل المغربي &quot;ريان&quot; تتكرر في مصر
فاجعة الطفل المغربي "ريان" تتكرر في مصر
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فاجعة الطفل المغربي "ريان" تتكرر في مصر

منوعات

2024-04-05 | 15:46
فاجعة الطفل المغربي "ريان" تتكرر في مصر
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Aljadeed
فاجعة الطفل المغربي "ريان" تتكرر في مصر

تكررت فاجعة الطفل المغربي "ريان" التي وقعت في شباط 2022، ​في إحدى قرى محافظة المنيا بشمال الصعيد، على الضفة الغربية لنهر النيل.

فقد تعرض مزارع يُدعى "طه محمد" لحادث سقوط في بئر عميقة بمنطقة الظهير الصحراوي الغربي في محافظة المنيا، وتوفي بعد ساعات من عمليات الإنقاذ المضنية، بينما تواصل السلطات جهودها حالياً لاستخراج الجثمان ودفنه.

فقد كشفت المحافظة أنها تلقت بلاغاً، مساء الثلاثاء الماضي، يفيد بسقوط شخص يُدعى "طه محمد عبد العزيز حسن"، البالغ من العمر 30 عاماً والمقيم بعزبة عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل في دائرة مركز المنيا، داخل بئر عميقة بعمق يصل إلى حوالي 25 متراً في مزرعة بالظهير الصحراوي الغربي.

وأوضحت أن الحادثة وقعت في قرية 8 بمركز المنيا، حيث أظهرت التحقيقات أن المتوفى سقط أثناء تجوله بالقرب من البئر، ما تسبب في انزلاق قدمه.

الى ذلك وبحسب روايات الأهالي لوسائل إعلام محليّة فإن البئر يبلغ طولها 40 متراً وعرضها 70 متراً، مؤكدين أن الشاب علق على بعد 30 متراً في البئر.

وحاول أهالي الشاب إنقاذه دون جدوى، وتواصلوا معه لفترة قصيرة بعد سقوطه، حيث أكد لهم أنه تعرض لكسر في ذراعه. وانقطع الاتصال به بعد 5 ساعات، تاركاً خلفه 3 أطفال وزوجة.

وبعد استلام المحافظ للبلاغ، أصدر تعليماته فوراً بسرعة الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية، وتم إرسال عدد كبير من معدات المحافظة، بما في ذلك 4 لوادر كبيرة وحفار ودقاق ومولد كهربائي.

لكن على الرغم من جهود الإنقاذ المبذولة لساعات، تأكدت وفاة "طه" اختناقاً في قاع البئر الرملي. وتواصلت عمليات الحفر لاستخراج الجثمان، بينما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.

وكان الطفل المغربي "ريان" سقط في شباط 2022 في بئر بعمق 32 متراً، واثارت الحادثة اهتمام دولياً اذ بقي الطفل عالقاً في البئر لنحو 5 أيام، وسط محاولات حثيثة لإنقاذه لتتمكن فرق الإنقاذ بالفعل من إخراجه لاحقاً من البئر، لكنه فارق الحياة بعدما ظل أكثر من 100 ساعة محبوساً داخلها.

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