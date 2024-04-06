بالفيديو - اكتشاف أكبر كتلة صلبة من الذهب!

رصد أحد أجهزة الكشف عن المعادن كتلة ذهبية صلبة ضخمة تعتبر الأكبر من نوعها على الإطلاق، معروضة حاليا للبيع بالمزاد ومن المتوقع بيعها بأكثر من 37 ألف دولار.

اكتشف ريتشارد بروك، وهو رجل متخصص في كشف المعادن، قطعة الذهب، في شهر أيار الماضي، أثناء البحث في شروبشاير، وهي مقاطعة غربي إنجلترا، على الرغم من وصوله متأخرا للعمل مع زملائه من الباحثين عن الكنوز واستخدامه لكاشف قديم.



وبعد 20 دقيقة من بدء بروك، الذي يعمل في الكشف عن المعادن الثقيلة منذ لأكثر من 35 عامًا، اكتشف الكتلة الذهبية التي تزن 64.8 غرام (2.3 أونصة).



وقال بروك: "لا أستطيع أن أتأمل في هذا، تعلم الحقيقة. ومع ذلك، فإن كيفية وصول الذهب إلى هناك لا تزال لغزا.



وتقوم دار المزادات من شروبشاير حاليا بقبول عروض شراء الكتلة كجزء من مزاد عبر الإنترنت، والذي ينتهي في الأول من نيسان، ومن المتوقع أن يتم بيع الكتلة بمبلغ لا يقل عن 37800 دولار.