بالفيديو - رجل إطفاء ينقذ نفسه "بذكاء" بعد أن حاصرته النيران!

رجل إطفاء ينقذ نفسه بذكاء pic.twitter.com/4xF2NZY7bx
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 6, 2024
رجل إطفاء ينقذ نفسه بذكاء pic.twitter.com/4xF2NZY7bx
قالت شركتا طيران "فيرجن أتلانتيك" والخطوط الجوية البريطانية إن طرف جناح طائرة تابعة للشركة الأولى، لم يكن على متنها ركاب، اصطدم بطائرة متوقفة تابعة للثانية أثناء قطرها على أرض مطار هيثرو في لندن، السبت.
تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب يوثق قيام امرأة بوضع طفلها الرضيع داخل الثلاجة بدلاً من الخضرة، بسبب انشغالها بالهاتف.
عاد الباحث الهولندي، فرانك هوغربيتس، للتغريد بنشرات خاصة باصطفافات فلكية قد تؤدي لحدوث زلازل على الأرض، فنراه يغرد كل فترة بتنبؤ معين عن هزة أرضية قد تحدث بسبب هذه الهندسة الفلكية "الحرجة" أو تلك.