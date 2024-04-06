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كتاب مطروح للبيع بسعر يتخطى &quot;المليون دولار&quot;!
كتاب مطروح للبيع بسعر يتخطى "المليون دولار"!
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كتاب مطروح للبيع بسعر يتخطى "المليون دولار"!

منوعات

2024-04-06 | 07:41
كتاب مطروح للبيع بسعر يتخطى "المليون دولار"!
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Aljadeed
كتاب مطروح للبيع بسعر يتخطى "المليون دولار"!

طُرحت للبيع لقاء 1.5 مليون دولار نسخة فريدة من كتاب "بريكفست آت تيفانيز" بغلاف مرصّع بألف ماسة، للكاتب الأميركي ترومان كابوته الذي ولد قبل قرن وتوفي عام 1984.

وغلاف الكتاب مصنوع من الجلد ومغطى بـ 1035 ماسة وحجر ياقوت واحد، وهو النسخة الوحيدة من رواية "بريكفست آت تيفانيز" (1958) التي تحمل توقيع كابوته.

والكتاب الذي استغرق العمل على غلافه 3 سنوات مع "بنتلي أند سكينر" البريطانية المتخصصة في المجوهرات وكان مخصصاً لشركة "لوكس مانتيس" الأميركية المتخصصة في بيع الكتب النادرة والفاخرة، معروض حتى الأحد داخل قفص في المعرض الدولي للكتب النادرة والقديمة في نيويورك.

والكتاب معروض بسعر 1.5 مليون دولار، ولن يُطرح للمزايدة عليه ولن تتم أي مفاوضات في شأن هذا السعر.

وحبّات الألماس موضوعة على الغلاف بطريقة تمثل جزءاً من خريطة مانهاتن.

أما الياقوت فوُضع على الغلاف عند زاوية شارع 5 وشارع 57، حيث يقع متجر تيفاني الشهير للمجوهرات والذي أعيد افتتاحه في نيسان 2023.

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