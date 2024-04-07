قرى تعرض منازل مقابل دولار واحد.. ما حقيقتها؟!

لسنوات عديدة، انجذب الناس في جميع أنحاء العالم إلى المدن في جزيرة صقلية الإيطالية التي تبيع المنازل المهجورة بأسعار تبدأ من يورو واحد، أو ما يقرب من 1.08 دولار.

وقد تم بيع عدة مئات من المنازل إلى مرممين فضوليين وطموحين، بما في ذلك ميريديث تابون، 44 عاماً، من شيكاغو. وعلمت في عام 2019 أن بلدة تدعى سامبوكا دي سيسيليا كانت تبيع منازل بالمزاد العلني بدءاً من عطاءات بقيمة يورو واحد.



وقالت لشبكة "CNBC" الأميركية: "لقد حذرني الكثير من الناس من أن الأمر قد يكون احتيال".



قدمت عرضها لشراء منزل مقابل 5555 يورو دون أن تراه بعينها وفازت به، وبذلك بدأت في رحلة تجديد مدتها 4 سنوات.



قد يبدأ سعر المنازل في صقلية من يورو واحد، لكن التكلفة رمزية إلى حد كبير وهي مجرد بداية لمزيد من النفقات في المستقبل.



وفي موسوميلي، وهي واحدة من أشهر البلدات التي تعرض منازل مهجورة بقيمة يورو واحد، يجب على المشترين أيضاً دفع رسوم سماسرة العقارات بقيمة 500 يورو ودفع ثمن سند الملكية الذي يكلف 2800 يورو.



أميركية أخرى تدعى روبيا دانيلز، 50 عاماً، من بيركلي، كاليفورنيا، اشترت 3 منازل بسعر يورو واحد في موسوميلي في عام 2019. وحتى الآن، ركزت جهودها على تجديد منزل العطلات الرئيسي الخاص بها. اعتقدت في البداية أن الأمر سيكلفها 20 ألف دولار، لكنها أنفقت بالفعل 35 ألف دولار على المواد والعمالة والأثاث. إنها تأمل في البقاء أقل من 40 ألف دولار.



ودفعت تابون 5555 يورو مقابل منزلها، بالإضافة إلى بعض الضرائب والرسوم، ليصل سعر بيع المنزل إلى 5900 يورو، أو ما يقرب من 6400 دولار. ثم اشترت المبنى المجاور من خلال عملية بيع خاصة مع المالك مقابل 22 ألف يورو، أو ما يقرب من 24 ألف دولار.



وعلى مدى السنوات الأربع التالية، أنفقت تابون حوالي 425 ألف يورو على التجديدات لمنزل أحلامها في صقلية.