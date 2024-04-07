علماء يحددون تاريخ ولادة القمر

وأظهرت الحسابات، في بحث أجراه علماء الجامعة، أن القمر ظهر بعد 50 مليون سنة من تكوين النظام الشمسي، وتم تقديم البحث في المؤتمر السنوي الخامس والخمسين لعلوم القمر والكواكب "LPSC 2024".ومن خلال الجمع بين النظريات الرئيسية، توصل العلماء إلى إستنتاج مفاده أن القمر قد تشكل نتيجة إصطدام الأرض بكوكب "ثيا" منذ ما يزيد قليلًا عن 4.5 مليار سنة.وأعقب ذلك فترة تبريد إستمرت 10 ملايين سنة. بعد ذلك، مر القمر بدورة إعادة تسخين استمرت 200 مليون سنة، وكان سبب التسخين الثانوي للقمر هو قوى المد والجزر، حيث أن المدار كان غير مستقر في مرحلة مبكرة من وجوده، نتيجة لذلك انضغط الجسم السماوي للقمر وامتد ما تسبب في ذوبان صخوره.