فيديو - سعودي يوثق تجربة إفطار رمضانية مثيرة في الهواء

وقرّر القحطاني، وهو طيّار شراعي، استغلال شهر الصيام كفرصة للتعريف برياضة الطيران الشراعي (Paragliding) التي يحبّها محلقاً في أجواء المملكة العربية السعودية.وفي فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية القحطاني وهو يستمتع بوجبة إفطار شاهقة في الجو، وفوق التضاريس الوعرة لجبل "هادا" الواقع في محافظة محايل عسير.وبحكم الظروف، كان على السعودي إبقاء وجبة الطعام بسيطة، إذ شرح في مقابلة مع موقع "CNN": "اخترت استخدام الصحون البلاستيكية، والتمر، وقطعة خبز صغيرة لخفة وزنها".وتتمتّع المظلة المُستَخدمة في هذه الرياضة بحد أقصى للوزن الذي يمكنها حمله في الهواء، بحسب ما ذكره، مضيفاً: "لم أرغب أيضاً أن أحمل أغراض كثيرة خلال وقت الطيران، لأنه يجب عليّ تثبيت كل شي حتى لا يسقط".واستخدم المغامر الغراء لضمان تثبيت الصحون فوق صينية الطعام.