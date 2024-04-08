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السماح للمغربيات باستخراج جواز سفر لأبنائهم دون موافقة الآباء
السماح للمغربيات باستخراج جواز سفر لأبنائهم دون موافقة الآباء
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السماح للمغربيات باستخراج جواز سفر لأبنائهم دون موافقة الآباء

منوعات

2024-04-08 | 11:02
السماح للمغربيات باستخراج جواز سفر لأبنائهم دون موافقة الآباء
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Aljadeed
السماح للمغربيات باستخراج جواز سفر لأبنائهم دون موافقة الآباء

أكد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن جميع المغربيات بإمكانهن تقديم طلبات الحصول على جواز السفر لفائدة أطفالهن القاصرين.

وأوضح الوزير في إطار جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية (معارض) محمد هيشامي، أن هذا الإجراء يشمل سواء المغربيات داخل المملكة أو خارجها.

وكشف لفتيت أنه "تطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحالة المدنية يحق للمعني بالأمر وأصوله وفروعه وزوجه والأرمل ووليه أو وصيه أو المقدم عليه، أو من يوكله على ذلك، أو كافله أو طالب الكفالة طبقا للتشريع المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الحصول على مستخرجات رسوم الحالة المدنية".

كما أشار الوزير، إلى أن النساء المغربيات سواء المتزوجات أو المطلقات يمكن لهن استخراج نسخ من رسوم ولادة أبنائهه، وذلك من دون الحاجة إلى إذن الأب.

وتدخل هذه الخطوة في إطار تسهيل استخراج الأمهات المغربيات داخل وخارج المغرب الوثائق الإدارية الخاصة بآبناهم القاصرين من قبيل جواز السفر، دون الحاجة للحصول على الموافقة المسبقة من الأب الذي كان إذنه إلزاميا لحصول الأطفال على الوثائق الرسمية.

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