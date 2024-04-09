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بالفيديو: لحظة الكسوف من الفضاء
بالفيديو: لحظة الكسوف من الفضاء
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بالفيديو: لحظة الكسوف من الفضاء

منوعات

2024-04-09 | 10:43
بالفيديو: لحظة الكسوف من الفضاء
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Aljadeed
بالفيديو: لحظة الكسوف من الفضاء

نشر الملياردير ورجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، مقطع فيديو يوثق لحظة الكسوف الكلي للشمس في أميركا الشمالية انطلاقا من الفضاء.

وظهرت في الفيديو الذي التقطه القمر الاصطناعي "ستارلينك" وشاركه ماسك على منصة "إكس"، بقعة ضوء بيضاء تمشي على الأرض.

وقد حصد الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 22 ثانية ويوثق للظاهرة النادرة أزيد من 50 مليون مشاهدة في أقل من 9 ساعات.

وكان ملايين الأشخاص في مناطق واسعة من أمريكا الشمالية، الاثنين، مع مشهد سماوي نادر عندما حجب ولأكثر من أربع دقائق القمر كليا في بعض الأماكن ضوء الشمس.

واستمتع السكان بمشاهدة القمر وهو يقترب في السماء الصافية من الشمس ليحجب كل الأشعة الصادرة عنها لفترة وجيزة باستثناء هالة من الضوء أحاطت بحافتها الخارجية

وتؤكد إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن هذا الحدث الفلكي يشكل فرصة فريدة للعلماء لدراسة الشمس وتأثيرها على الأرض، كما يخلق الكسوف الكلي للشمس مناظر سماوية مذهلة، للأشخاص الموجودين في مسار ظل القمر.

وقد بلغت مدة الكسوف 4 دقائق و28 ثانية ليتجاوز بذلك الكسوف الكلي الذي حدث عبر أجزاء من الولايات المتحدة في عام 2017، والذي استمر نحو دقيقتين و42 ثانية.

وقبل لحظة الكسوف الكلي بـ 80 دقيقة بدأ القمر في حجب الشمس حتى اللحظة المنتظرة، ثم استغرق الأمر 80 دقيقة أخرى لإكمال العملية في الاتجاه المعاكس.

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