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&quot;يسيء لقيم المجتمع&quot;.. إجراءات رسمية ضد مسلسل رمضاني
"يسيء لقيم المجتمع".. إجراءات رسمية ضد مسلسل رمضاني
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"يسيء لقيم المجتمع".. إجراءات رسمية ضد مسلسل رمضاني

منوعات

2024-04-09 | 10:56
"يسيء لقيم المجتمع".. إجراءات رسمية ضد مسلسل رمضاني
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Aljadeed
"يسيء لقيم المجتمع".. إجراءات رسمية ضد مسلسل رمضاني

بعد الجدل الواسع الذي أثاره مسلسل " زوجة واحدة لاتكفي" في الكويت أعلنت وزارة الإعلام "إيقاف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال فنية أو مسرحية يتم تصويرها أو عرضها داخل الكويت".

وقال الوكيل المساعد للصحافة بالتكليف بوزارة الإعلام الكويتية إن "دور وزارة الإعلام الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي وإبراز صورته الحقيقية وتمسكه بالقيم والأخلاق".

وأضاف في بيان نشر على منصة "إكس" أنه "لن نسمح لمن يشارك في أعمال فنية خارج دولة الكويت فيها إساءة للمجتمع الكويتي أن يقوم بتقديم أعمال فنية داخل الكويت".

ويأتي هذا القرار بعد ارتفاع عدد من الأصوات داخل الكويت التي طالبت بإيقاف المسلسل الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، معتبرين أنه يمس بقيم المجتمع الكويتي.

وكان مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" قد أثار جدلا في الكويت منذ عرض أولى حلقاته، بسبب ما اعتبره البعض إساءة للمجتمع الكويتي، وذلك لتناوله قضايا حساسة تمس جوانب من الحياة الزوجية والعلاقات الأسرية.

ويتطرق المسلسل لمواضيع متعلقة بالعلاقات الزوجية والعائلية مع التركيز على بعض القضايا، مثل الخيانة الزوجية والعلاقات الاجتماعية المعقدة في المجتمع الكويتي.

وتدور أحداث المسلسل حول الشخصية الرئيسية "عمر"، وهو رجل الأعمال الطموح والناجح الذي يجد نفسه محاصرًا بين مشاعره تجاه زوجتيه، سلمى وليلى، ويكشف عن تعقيدات الحياة الزوجية والعواقب الناجمة عن القرارات الصعبة والأسرار الخفية.

ومع تقدم الأحداث يواجه "عمر" تحديات تهدد بتفكيك عائلته وعمله في جو مليء بالدراما والتوتر.

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