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بالفيديو - جسم غامض يظهر في السماء خلال الكسوف!
بالفيديو - جسم غامض يظهر في السماء خلال الكسوف!
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بالفيديو - جسم غامض يظهر في السماء خلال الكسوف!

منوعات

2024-04-10 | 06:28
بالفيديو - جسم غامض يظهر في السماء خلال الكسوف!
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Aljadeed
بالفيديو - جسم غامض يظهر في السماء خلال الكسوف!

شهدت مناطق أميركا الشمالية ظواهر غريبة خلال الكسوف الكلي للشمس بعضها متعارف عليه والبعض الآخر يعجز العلماء عن تفسيره.

وفي سماء تكساس شوهد جسم غامض حيث التقطت صور سماء مظلمة أثناء تحرك القمر أمام الشمس، ولكنها أظهرت أيضًا ظل جسم طويل وضيق ينطلق عبر السحب. وأثار الفيديو ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن البعض أنه جسم من نوع ثالث في الفضاء أو حتى تنين.

وتعتبر تكساس "النقطة الساخنة" على مسار كسوف الشمس الكلي الذي بدأ في ولاية لون ستار وامتد إلى ولاية ماين. وتوافد مئات الآلاف من الأشخاص إلى تكساس لأنه كان من المتوقع أن يكون الكسوف مرئيًا لمدة ثلاث دقائق و51 ثانية.

وقد شارك العديد من هؤلاء الزوار صورًا ولقطات لهذا الحدث السماوي، حيث التقط أحدهم شيئًا ادعى البعض أنه من خارج هذا العالم. تُظهر اللقطات سحبًا متوهجة معلقة في سماء مظلمة عندما بدا الجسم وكأنه يسبح بجواره. يمكن سماع العديد من الأشخاص يقولون: "ما هذا"، ثم يمكن سماع كلمة "كائنات فضائية" بصوت عالٍ. "شيء ما يطير في الهواء،" يمكن سماع متفرج آخر.

وبدا الحشد المحيط في حيرة مما شهدوه، وكذلك فعل العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وبدا أن الجسم يطير ذهابًا وإيابًا في السماء حيث التقت الشمس والقمر.

اشتبهت التعليقات على الفيديو الذي تمت مشاركته على X في أن الجسم كان طائرة هليكوبتر نظرًا لمدى سرعة ظهوره. وكتب أحد المستخدمين: "إنه حرفيًا ظل طائرة هليكوبتر يمر عبر السحب. لقد رأيت هذا عدة مرات بالطائرات".

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