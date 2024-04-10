الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عبر قارة بأكملها خلال 352 يوماً ركضاً!
عبر قارة بأكملها خلال 352 يوماً ركضاً!
A-
A+

عبر قارة بأكملها خلال 352 يوماً ركضاً!

منوعات

2024-04-10 | 06:46
عبر قارة بأكملها خلال 352 يوماً ركضاً!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
عبر قارة بأكملها خلال 352 يوماً ركضاً!

أصبح العداء البريطاني روس كوك البالغ من العمر 27 عاما، أول مغامر في العالم يعبر القارة الأفريقية ركضا بطول الساحل الغربي من الجنوب إلى الشمال.

ووصل كوك الملقب بـ"أصعب رجل غريب"، الاحد المنصرم، إلى منطقة رأس أنجلة شمال تونس على بعد 20 كيلومترا من مدينة بنزرت، وهي أقصى نقطة في القارة الأفريقية، عبر خلالها 16 دولة.
 
وعبر كوك ناميبيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية والكونغو والكاميرون ونيجيريا وبنين وتوغو وغانا وساحل العاج وغينيا والسنغال وموريتانيا والجزائر، قبل أن يختم جولته في تونس.

وفي 22 نيسان 2023، انطلق كوك من بلدية كيب أغولهاس أقصى نقطة في جنوب أفريقيا، وبحلول الوقت الذي عبر فيه الخط عند رأس أنجلة في بنزرت أقصى نقطة شمال تونس، كان قد قطع مسافة أكثر من 16 ألف كيلومتر.

ووثق كوك رحلته على منصات التواصل الاجتماعي حيث حصدت منشوراته ملايين المشاهدات على "يوتيوب" و"إكس" و"إنستغرام".

وبمجرد وصوله إلى رأس أنجلة أنهى كوك رحلته بالغطس في البحر وتناول عصير الفراولة، وكتب منشورا على صفحته بمنصة "إكس" قائلا، "أول شخص يركض على طول أفريقيا بأكملها. المهمة اكتملت".

وركض كوك عبر الغابات المطيرة وسلاسل الجبال واجتاز الصحراء الكبرى، وفي اليوم الـ 200 من الرحلة، قام بتقليل عدد الكيلومترات التي يقطعها يوميا بناء على نصيحة الأطباء في نيجيريا بعد إجراء فحوصات طبية.
 

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - تمساح ابتلع مسيرة كانت تصوره!
Play
08:02

بالفيديو - تمساح ابتلع مسيرة كانت تصوره!

انتشر على مواقع التواصل فيديو مذهل لتمساح صغير الحجم استطاع القفز من النهر والإمساك بمسيّرة رباعية المراوح بأسنانه وسحبها إلى الماء، ومن المثير للدهشة أن التمساح خرج من الماء بشكل شبه كامل ليعترض الطائرة المسيرة.

08:02

بالفيديو - تمساح ابتلع مسيرة كانت تصوره!

انتشر على مواقع التواصل فيديو مذهل لتمساح صغير الحجم استطاع القفز من النهر والإمساك بمسيّرة رباعية المراوح بأسنانه وسحبها إلى الماء، ومن المثير للدهشة أن التمساح خرج من الماء بشكل شبه كامل ليعترض الطائرة المسيرة.

بالفيديو - جسم غامض يظهر في السماء خلال الكسوف!
Play
06:28

بالفيديو - جسم غامض يظهر في السماء خلال الكسوف!

شهدت مناطق أميركا الشمالية ظواهر غريبة خلال الكسوف الكلي للشمس بعضها متعارف عليه والبعض الآخر يعجز العلماء عن تفسيره.

06:28

بالفيديو - جسم غامض يظهر في السماء خلال الكسوف!

شهدت مناطق أميركا الشمالية ظواهر غريبة خلال الكسوف الكلي للشمس بعضها متعارف عليه والبعض الآخر يعجز العلماء عن تفسيره.

ماسك: قدرة الذكاء الاصطناعي ستتفوق على قدرة كافة البشر
Play
15:49

ماسك: قدرة الذكاء الاصطناعي ستتفوق على قدرة كافة البشر

توقع الملياردير الأمريكي وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، أن الذكاء الاصطناعي سيصبح أكثر ذكاءً من أذكى البشر في غضون عام أو عامين، وذلك خلال مناقشات عبر منصة "إكس" التي يملكها، وفق ما نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية.

15:49

ماسك: قدرة الذكاء الاصطناعي ستتفوق على قدرة كافة البشر

توقع الملياردير الأمريكي وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، أن الذكاء الاصطناعي سيصبح أكثر ذكاءً من أذكى البشر في غضون عام أو عامين، وذلك خلال مناقشات عبر منصة "إكس" التي يملكها، وفق ما نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024