الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;رقصت مع عراة&quot;... فيديو لملكة جمال يجرّدها من تاجها
"رقصت مع عراة"... فيديو لملكة جمال يجرّدها من تاجها
A-
A+

"رقصت مع عراة"... فيديو لملكة جمال يجرّدها من تاجها

منوعات

2024-04-11 | 06:21
"رقصت مع عراة"... فيديو لملكة جمال يجرّدها من تاجها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
"رقصت مع عراة"... فيديو لملكة جمال يجرّدها من تاجها

اشارت وسائل اعلام الى ان ملكة الجمال شوهدت وهي ترقص بشكل يتضمن إيحاءات مع راقصين رجال شبه عراة

جُردت ملكة جمال ماليزية فيرو نيكاه تيرينسيب من لقبها بسبب فيديو انتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي ترقص مع رجال شبه عراة في تايلاند، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الشابة البالغة من العمر 24 عاما، قررت التخلي عن لقبها قبل ساعات من توجيه رئيس جمعية "كادازاندوسون" الثقافية، تان سري جوزيف بيرين كيتينجان، الدعوة لتجريدها منه.

وذكرت صحف محلية أن تيرينسيب شوهدت خلال عطلة لها في تايلاند، وهي ترقص بشكل يتضمن إيحاءات مع راقصين رجال شبه عراة.

وتعد تلك المسابقة من بين أبرز الأحداث في مهرجان الحصاد السنوي في ولاية صباح الماليزية، وتُقام لإحياء ذكرى روح هومينودون، الفتاة الأسطورية التي يُعتقد أنها كانت تتمتع بقلب وعقل وروح جميلين.

وأوضح كيتينجان أن انتشار مثل ذلك المقطع المصور لم يكن ليشكل أي مشكلة لو كانت تيرينسيب مجرد شخص عادي، على حد قوله.

ويشار إلى أن الفتاة كانت فازت بلقب ملكة جمال "أوندوك نجاداو جوهور" عام 2023.

وبعد تنازلها عن تاجها قبل اتخاذ القرار النهائي، نشرت تيريسيب مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنها ترغب في الحصول على اللقب مستقبلا "بشرف وتواضع".

اقرأ ايضا في منوعات

"الأمر مرتبط باتفاق ودي" ... راهبة تركت صديقتها الراحلة في حقيبة وغادرت
Play
08:10

"الأمر مرتبط باتفاق ودي" ... راهبة تركت صديقتها الراحلة في حقيبة وغادرت

حالة من الذعر عاشتها مدينة سانتياغو في تشيلي بعدما تركت راهبة في تشيلي رفات صديقتها في حقيبة في أحد شوارع المدينة التي تشهد ارتفاعاً في معدلات الجريمة.

08:10

"الأمر مرتبط باتفاق ودي" ... راهبة تركت صديقتها الراحلة في حقيبة وغادرت

حالة من الذعر عاشتها مدينة سانتياغو في تشيلي بعدما تركت راهبة في تشيلي رفات صديقتها في حقيبة في أحد شوارع المدينة التي تشهد ارتفاعاً في معدلات الجريمة.

أخافها الكسوف فارتكبت جريمة بشعة
Play
05:56

أخافها الكسوف فارتكبت جريمة بشعة

المرأة تركت آثار قدمين ملطختين بالدماء في شقتهما قبل أن تهرب بسيارتها مع ابنتيها !

05:56

أخافها الكسوف فارتكبت جريمة بشعة

المرأة تركت آثار قدمين ملطختين بالدماء في شقتهما قبل أن تهرب بسيارتها مع ابنتيها !

بالفيديو - ترامب يفاجئ مطعماً للوجبات السريعة!
Play
01:41

بالفيديو - ترامب يفاجئ مطعماً للوجبات السريعة!

تلقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "ترحيبا حارا"، عند دخوله مطعما شهيرا للوجبات السريعة في مدينة أتلانتا، قبل أن يقوم بطلب 30 مشروبا للزبائن.

01:41

بالفيديو - ترامب يفاجئ مطعماً للوجبات السريعة!

تلقى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "ترحيبا حارا"، عند دخوله مطعما شهيرا للوجبات السريعة في مدينة أتلانتا، قبل أن يقوم بطلب 30 مشروبا للزبائن.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024