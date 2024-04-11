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&quot;الأمر مرتبط باتفاق ودي&quot; ... راهبة تركت صديقتها الراحلة في حقيبة وغادرت
"الأمر مرتبط باتفاق ودي" ... راهبة تركت صديقتها الراحلة في حقيبة وغادرت
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"الأمر مرتبط باتفاق ودي" ... راهبة تركت صديقتها الراحلة في حقيبة وغادرت

منوعات

2024-04-11 | 08:10
"الأمر مرتبط باتفاق ودي" ... راهبة تركت صديقتها الراحلة في حقيبة وغادرت
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Aljadeed
"الأمر مرتبط باتفاق ودي" ... راهبة تركت صديقتها الراحلة في حقيبة وغادرت

حالة من الذعر عاشتها مدينة سانتياغو في تشيلي بعدما تركت راهبة في تشيلي رفات صديقتها في حقيبة في أحد شوارع المدينة التي تشهد ارتفاعاً في معدلات الجريمة.

  وفي السياق فقد تسبب اكتشاف بقايا بشرية في الحقيبة صدمة في تشيلي، قبل أن يتبين أن الأمر مرتبط بـ"اتفاق" ودي بين راهبتين، حسب ما أعلنت السلطات المحلية، الأربعا الماضي.

وقال نائب المحافظ خوان فونسيكا في تصريح صحفي: "كان هناك اتفاق (بين الراهبتين). توفيت الأولى قبل عام بينما احتفظت الأخرى (بالجثة) في حقيبة بسبب العاطفة التي كانت تكنّها لها".

وكشفت السلطات الأمنية أن الرفات يعود لراهبة (58 عاما) توفيت قبل حوالي عام، على ما يبدو بسبب المرض وهو ما فند احتمال حصول جريمة.

ونقلت السلطات عن راهبة (80 عاما) لم يكشف عن هويتها وجود "اتفاق" مسبق بين صديقتين لمرافقة بعضهما البعض بعد الموت.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى تخطيط راهبة لترك الحقيبة التي تحتوي على بقايا بشرية في الشارع أثناء زيارتها لإحدى قريباتها، لتدفن بعدها صديقتها.

وقال المدعي العام المسؤول عن القضية فرانسيسكو لاناس: "بحسب النتائج الأولية، لم تظهر على الجثة إصابات منسوبة إلى أطراف ثالثة".

وأضاف لاناس: "في مواجهة احتمال اكتشاف هذه الحقيبة التي تحوي جثة صديقتها، قررت تركها في الشارع. وهذا هو التفسير المنطقي الوحيد لدينا".

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