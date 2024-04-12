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ظنت نفسها حاملاً .. فكانت المفاجأة التي قلبت فرحتها رأساً على عقب
ظنت نفسها حاملاً .. فكانت المفاجأة التي قلبت فرحتها رأساً على عقب
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ظنت نفسها حاملاً .. فكانت المفاجأة التي قلبت فرحتها رأساً على عقب

منوعات

2024-04-12 | 10:52
ظنت نفسها حاملاً .. فكانت المفاجأة التي قلبت فرحتها رأساً على عقب
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Aljadeed
ظنت نفسها حاملاً .. فكانت المفاجأة التي قلبت فرحتها رأساً على عقب

الشابة كانت شعرت بعوارض تعب شديد وغثيان وقيء تواصلت لأيام

بينما كانت الشابة البريطانية كيتلين ماكاليندن بانتظار أجمل خبر بعد أن شعرت بتعب شديد وغثيان وقيء تواصلت لأيام، اعتقدت فيها أنها حامل،  اتت نتائج التحاليل لتدمر آمالها فانقلبت فرحتها رأساً على عقب .

فقد اكتشفت ماكاليندن إصابتها بالسرطان في عشاء عيد ميلادها الـ24، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت: "أتذكر يوم عيد الميلاد، حيث كنت نائمة على الأريكة قبل أن أستيقظ مع ألم شديد في الرقبة ووجدت كتلة بحجم حبة البازلاء".

وبالرغم من ظهور تلك الكتلة على رقبتها لم تطلب ماكاليندن المساعدة على الفور، واعتقدت أن الورم وآلام الرقبة كانا من بين أعراض الحمل.

وبعد مرور 3 أشهر من الحمل، وعندما تفاقم التعب وتضاعف حجم الورم لديها 3 مرات ليصل إلى حجم "كرة الغولف"، ذهبت ماكاليندن إلى طبيبها العام.

كما انه بعد خضوعها للاختبارات والفحوصات اللازمة، اكتشفت إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية "هودجكين"، لتبدأ على الفور العلاج بعقار الستيرويد.

ويتوقع أن تتعافى الشابة تماما، حيث يتعين عليها تناول حقنة الستيرويد وحبوب منع تجلط الدم كل صباح كجزء من علاجها.

وقالت الشابة: "هذا ليس الحمل الذي كنت أتمناه".

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