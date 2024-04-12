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تحذير لزبائن متجر.. قد تأكلون كعكة داخلها ماسة بقيمة 4000 دولار!
تحذير لزبائن متجر.. قد تأكلون كعكة داخلها ماسة بقيمة 4000 دولار!
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تحذير لزبائن متجر.. قد تأكلون كعكة داخلها ماسة بقيمة 4000 دولار!

منوعات

2024-04-12 | 15:58
تحذير لزبائن متجر.. قد تأكلون كعكة داخلها ماسة بقيمة 4000 دولار!
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Aljadeed
تحذير لزبائن متجر.. قد تأكلون كعكة داخلها ماسة بقيمة 4000 دولار!

صاحبة المتجر دعت زبائنها لقضم البسكويت الخاص بمتجرها بعناية : "لم أرغب في أن يكسر أحد أسنانه"

وجهت مالكة مخبز صغير في مدينة كانساس بالولايات المتحدة  نداء للمساعدة في العثور على ماسة بقيمة 4000 دولار، معتقدة أنها ربما سقطت في العجين وتم خبزها في كعكة تم بيعها في متجرها المحلي في ليفنوورث.

وقالت داون سيس مونرو إنها لاحظت اختفاء الماسة المركزية في خاتم خطوبتها، والتي لم يمر يوم دون ارتدائها منذ ما يقرب من 4 عقود، يوم الجمعة الماضي بعد إعداد الكعك في مخبزها.

وأشارت إلى أنها وموظفوها قاموا بتفتيش المطبخ بشكل دقيق بمجرد أن لاحظت اختفاء الحجر.

وأضافت  مونرو: "نظرت إلى يدي، واختفت الماسة المركزية، عدنا إلى المطبخ وبحثنا في كل الأرجاء. كنت أبكي، وكل ما استطاع زوجي أن يقوله هو: "لا زلت تحتفظين بي"، مما جعل الأمر أفضل".

ونشرت صاحبة المتجر خبرا عن الحجر المفقود ليس فقط من أجل طلب المساعدة، ولكن أيضا لتحذير العملاء من ضرورة قضم البسكويت الخاص بها بعناية.

وقالت مونرو: "السبب الرئيسي هو أنني لم أرغب في أن يكسر أحد أسنانه". ووعدت بتقديم مكافأة لأي شخص يجدها ويحضرها.

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