"اللي الو عمر ما بتقتلو شدة" .. فيديو لا يصدق - خرج من موت محتم دون أن يخدش حتى!

نجا رجل بالغ من العمر 49 عاماً في تايوان حيث كان يمشي على رصيف قبل ان يتفاجأ بشاحنة تصطدم بأخرى، ليصبح هو بين السور والشاحنتين المهروستين.

وقد انتشر مقطع فيديو يظهر فيه الرجل يخرج بعد الحادث يتمشى دون أن يخدش حتى، وأكمل طريقه وكأن شيئاً لم يكن، بشكل أذهل رجال المرور الذين شاهدوا الحادث لتقدير الأضرار والأخطاء على السائقين، وفقا لشبكة "تايوان نيوز".

وقد انتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، محققا عشرات المشاركات والإعجابات، في حين أكدت تعليقات على أن الرجل محظوظ، وأن تدخلاً إلهياً أنقذ حياته باللحظة الحاسمة لا بل الأخيرة أيضاً.