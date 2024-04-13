نداء استغاثة من طائرة مصرية في الجو .. ماذا حصل؟

أطلقت طائرة مصر للطيران من طراز بوينغ 800-737 أمس نداء استغاثة في الجو بعد إقلاعها مباشرة من مطار برج العرب في مدينة الإسكندرية، ما اثار ذعراً على متنها.

وكشف موقع لتتبع حركة الطيران أن الطائرة، التي كانت متجهة من الإسكندرية إلى مدينة جدة السعودية، أطلقت نداء استغاثة، ما يشير إلى وجود حالة طوارئ أو عطل فني أو مشكلة في الطائرة، واضطر قائدها إلى العودة بسلام إلى الإسكندرية.

وبعد ساعات، كشفت شركة مصر للطيران تفاصيل الواقعة، حيث أعلنت أن رحلتها رقم MS4413 من طراز B737-800 كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي بدون ركاب، إذ كان المقرر أن تنقل المعتمرين بعد أدائهم مناسك العمرة من مطار جدة لإعادتهم إلى مصر.

لكن بعد إقلاعها بفترة وجيزة حدث عطل فني مفاجئ بأحد أنظمة الطائرة، ما اضطر قائد الرحلة بالعودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب وفقاً لإجراءات السلامة والأمان.

وختمت الشركة قائلة إنه تم تجهيز طائرة أخرى من طراز بوينغ 800-737 أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة لنقل الركاب وعددهم 140 من مطار جدة، وقد وصلت إلى مطار برج العرب بعد ظهر أمس.

الى ذلك قال اللواء حسين السعيد، مدير مطار برج العرب الدولى، في حديث لـ"المصرى اليوم" أن الطائرة كانت معدة للاتجاه إلى مطار جدة من دون ركاب، ولا يوجد بها سوى الطاقم المخصص للقيادة فقط، إلا أنه بعدما أجرى الطيار عملية الـ"اير بورن"، وإقلاع الطائرة، فوجئ برج المراقبة بالمطار بنداء استغاثة وأطلق إشارة استغاثة فورية كود 7700، من كابتن الطائرة يطلب الهبوط مجددًا.

وأوضح مدير المطار، أنه جاء نداء الاستغاثة من الطيار بعدما اكتشف عطل فنى متمثل في أن الضغط الخاص بالكابينة "مش مظبوط"، وبالفعل هبط على أرضية المطار وتم عمل الصيانة المطلوبة، مشيرا إلى أنه تم تدبير بديل على الفور وأقلعت طائرة أخرى متجهة إلى جدة لنقل الركاب الموجودين هناك، فيما عادت الطائرة ذاتها بعد إجراء الصيانة المطلوبة لها إلى المدينة المنورة وانتهى الأمر بسلام.