الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة أكبر توأم ملتصق بالعالم عن عمر 62 عاماً
وفاة أكبر توأم ملتصق بالعالم عن عمر 62 عاماً
A-
A+

وفاة أكبر توأم ملتصق بالعالم عن عمر 62 عاماً

منوعات

2024-04-13 | 03:44
وفاة أكبر توأم ملتصق بالعالم عن عمر 62 عاماً
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة أكبر توأم ملتصق بالعالم عن عمر 62 عاماً

توفي أكبر توأم ملتصق في العالم لوري، وتوأمه المتحول جنسيا جورج شابيل في مستشفى بولاية بنسلفانيا عن عمر ناهز الـ 62 عاماً.

وقالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن التوأم ولدا في ولاية بنسلفانيا يوم 18 سبتمبر 1961، وكانت جماجمهما مندمجة جزئيا بنسبة 30% ويتقاسمان الأوعية الدموية الحيوية.

وأصبحت لوري وجورج أول توأمان ملتصق في العالم يتم تحديدهما كجنسين مختلفين في عام 2007، عندما تحول جورج إلى رجل، وكانا أيضا أكبر بتسع سنوات من ثاني أكبر توأم ملتصق على الإطلاق، وفقا للموسوعة العالمية.

وعلى الرغم من قضاء كل لحظة في الحياة معا، إلا أن الاثنين كانت لهما اهتمامات ومهن مختلفة تماما.

وجاء في نعيهما: "كان من المهم جدا بالنسبة للوري وجورج أن يعيشا بشكل مستقل قدر الإمكان. منذ سن الـ24 عاما، حافظا على مكان إقامتهما الخاص وسافرا كثيرا".

وكانت لوري قادرة على المشي بينما كان جورج، وهو أقصر منها بأربع بوصات وتم تشخيص إصابته بـ"السنسنة المشقوقة"، حث يتنقل على كرسي متحرك تدفعه لوري، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عام 2002.

كما كان لكل منهما غرف منفصلة بشقتهما في بنسلفانيا، ولديهما هوايات مختلفة.

وقدم جورج عروضه في جميع أنحاء العالم كمغني موسيقى الريف، وكانت لوري لاعبة بولينغ حائزة على جوائز. طوال التسعينيات، عملت لوري أيضا في مغسلة بالمستشفى عندما لم يكن جورج يقوم بجولة.

وظهر التوأم في العديد من الأفلام الوثائقية، كما ظهرا كضيفي شرف في الدراما الطبية الناجحة "Nip/Tuck" حيث لعبا دور زوج خيالي من التوائم الملتصقة.

ولم تكن الجراحة لفصل الاثنين متاحة عند ولادتهما، ولم يكن من المتوقع أن يعيشا بعد سن الثلاثين، فبعد ولادتهما، أمضيا أول 24 عاما من حياتهما في مصحة عقلية، بعد أن وضعهما والداهما "الخائفان والمرتبكان" هناك، حسبما أخبروا مجلة "نيويورك" في عام 2005.

لكنهما لم يعبرا أبدا عن أي رغبة في الانفصال عن بعضهما البعض. وطوال حياتهما، على الرغم من ارتباطهما، لم يكونا قادرين على النظر إلى بعضهما البعض.

وقالت لوري لصحيفة التايمز: "أنا لا أؤمن بالانفصال. أعتقد أنك تعبث بخلق الله". وقال جورج في فيلم وثائقي عام 1997: "هل سننفصل؟ بالطبع لا. نظريتي هي: لماذا نصلح ما لم ينكسر؟".

اقرأ ايضا في منوعات

نداء استغاثة من طائرة مصرية في الجو .. ماذا حصل؟
Play
02:33

نداء استغاثة من طائرة مصرية في الجو .. ماذا حصل؟

أطلقت طائرة مصر للطيران من طراز بوينغ 800-737 أمس نداء استغاثة في الجو بعد إقلاعها مباشرة من مطار برج العرب في مدينة الإسكندرية، ما اثار ذعراً على متنها.

02:33

نداء استغاثة من طائرة مصرية في الجو .. ماذا حصل؟

أطلقت طائرة مصر للطيران من طراز بوينغ 800-737 أمس نداء استغاثة في الجو بعد إقلاعها مباشرة من مطار برج العرب في مدينة الإسكندرية، ما اثار ذعراً على متنها.

"اللي الو عمر ما بتقتلو شدة" .. فيديو لا يصدق - خرج من موت محتم دون أن يخدش حتى!
Play
01:17

"اللي الو عمر ما بتقتلو شدة" .. فيديو لا يصدق - خرج من موت محتم دون أن يخدش حتى!

الرجل تفاجأ بشاحنة تصطدم بأخرى ليصبح هو بين السور والشاحنتين المهروستين

01:17

"اللي الو عمر ما بتقتلو شدة" .. فيديو لا يصدق - خرج من موت محتم دون أن يخدش حتى!

الرجل تفاجأ بشاحنة تصطدم بأخرى ليصبح هو بين السور والشاحنتين المهروستين

تحذير لزبائن متجر.. قد تأكلون كعكة داخلها ماسة بقيمة 4000 دولار!
Play
15:58

تحذير لزبائن متجر.. قد تأكلون كعكة داخلها ماسة بقيمة 4000 دولار!

صاحبة المتجر دعت زبائنها لقضم البسكويت الخاص بمتجرها بعناية : "لم أرغب في أن يكسر أحد أسنانه"

15:58

تحذير لزبائن متجر.. قد تأكلون كعكة داخلها ماسة بقيمة 4000 دولار!

صاحبة المتجر دعت زبائنها لقضم البسكويت الخاص بمتجرها بعناية : "لم أرغب في أن يكسر أحد أسنانه"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024