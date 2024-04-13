بالفيديو - إنهيار "تلفريك" في تركيا

قالت صحيفة The Times البريطانية في تقرير لها، إن يوهان بوناوالا (52 عاماً)، الذي أصبحت عائلته من المليارديرات بفضل أعمالها في اللقاحات، دفع 224.850 جنيهاً إسترلينياً (280 ألف دولار) مقابل سيارة الرينج روفر الخاصة بالملكة إليزابيث، لتنضم إلى مجموعة تضم بالفعل سيارة رولز رويس سيلفر فانتوم VI التي أعيرت للملكة لتستخدمها في جولات مثل زيارتها الرسمية إلى السويد عام 1983.

