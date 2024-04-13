بالفيديو - إنهيار "تلفريك" في تركيا

إنهيار "تلفريك" في تركيا pic.twitter.com/R3A4emUFvo
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 13, 2024
إنهيار "تلفريك" في تركيا pic.twitter.com/R3A4emUFvo
قالت صحيفة The Times البريطانية في تقرير لها، إن يوهان بوناوالا (52 عاماً)، الذي أصبحت عائلته من المليارديرات بفضل أعمالها في اللقاحات، دفع 224.850 جنيهاً إسترلينياً (280 ألف دولار) مقابل سيارة الرينج روفر الخاصة بالملكة إليزابيث، لتنضم إلى مجموعة تضم بالفعل سيارة رولز رويس سيلفر فانتوم VI التي أعيرت للملكة لتستخدمها في جولات مثل زيارتها الرسمية إلى السويد عام 1983.
توفي أكبر توأم ملتصق في العالم لوري، وتوأمه المتحول جنسيا جورج شابيل في مستشفى بولاية بنسلفانيا عن عمر ناهز الـ 62 عاماً.
أطلقت طائرة مصر للطيران من طراز بوينغ 800-737 أمس نداء استغاثة في الجو بعد إقلاعها مباشرة من مطار برج العرب في مدينة الإسكندرية، ما اثار ذعراً على متنها.