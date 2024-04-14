حقيقة فيديو "المسيرة الايرانية"

فيديو متداول لمسيرة إيرانية عالقة بخطوط الكهرباء بعد إطلاقها نحو #إسرائيل#الحدث pic.twitter.com/12h0vUpxCp
— ا لـحـدث (@AlHadath) April 14, 2024
فيديو متداول لمسيرة إيرانية عالقة بخطوط الكهرباء بعد إطلاقها نحو #إسرائيل#الحدث pic.twitter.com/12h0vUpxCp
انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر مدير مدرسة في الكويت، وهو ينثر أوراقا نقدية على الطلاب داخل باحة المدرسة، مما أثار ردود فعل متباينة.
قالت صحيفة The Times البريطانية في تقرير لها، إن يوهان بوناوالا (52 عاماً)، الذي أصبحت عائلته من المليارديرات بفضل أعمالها في اللقاحات، دفع 224.850 جنيهاً إسترلينياً (280 ألف دولار) مقابل سيارة الرينج روفر الخاصة بالملكة إليزابيث، لتنضم إلى مجموعة تضم بالفعل سيارة رولز رويس سيلفر فانتوم VI التي أعيرت للملكة لتستخدمها في جولات مثل زيارتها الرسمية إلى السويد عام 1983.
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