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زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف : شحنت أجزاء بشرية مسروقة وقمت ببيعها!
زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف : شحنت أجزاء بشرية مسروقة وقمت ببيعها!
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زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف : شحنت أجزاء بشرية مسروقة وقمت ببيعها!

منوعات

2024-04-15 | 03:24
زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف : شحنت أجزاء بشرية مسروقة وقمت ببيعها!
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Aljadeed
زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف : شحنت أجزاء بشرية مسروقة وقمت ببيعها!

زعم ممثلو الادعاء أن المتهمة تفاوضت في مبيعات عبر الإنترنت لعدد من الأعضاء تضمنت 24 يدا وقدمين و9 أعمدة فقارية وأجزاء من جماجم و5 وجوه بشرية تم تشريحها ورأسين تم تشريحهما

اعترفت زوجة المدير السابق لمشرحة كلية الطب بجامعة هارفارد الأميركية بالذنب في تهمة فيدرالية، بعد أن ذكر محققون أنها شحنت أجزاء بشرية مسروقة، بما في ذلك أيدي وأقدام ورؤوس، إلى مشترين.

وأقرت دينيس لودغ (64 عاما)، المقيمة في غوفستاون بنيو هامبشاير، الجمعة، في المحكمة الجزئية الأميركية بالمنطقة الوسطى من ولاية بنسلفانيا، بذنبها في نقل البضائع المسروقة بين الولايات، وفقا لسجلات المحكمة.

كما أعلن ممثلو الادعاء الفيدراليون العام الماضي التهم الموجهة إلى دينيس وزوجها سيدريك و5 أشخاص آخرين في مؤامرة مزعومة، تورطت خلالها شبكة من الأشخاص في أنحاء البلاد، في شراء وبيع رفات بشرية مسروقة من جامعة هارفارد ومشرحة في أركنسو.

وزعم ممثلو الادعاء أن دينيس تفاوضت في مبيعات عبر الإنترنت لعدد من الأعضاء تضمنت 24 يدا وقدمين و9 أعمدة فقارية وأجزاء من جماجم و5 وجوه بشرية تم تشريحها ورأسين تم تشريحهما، وفقا لموقع "بين لايف. كوم".

الى ذلك قالت السلطات إن أجزاء الجثث المعدة للتشريح التي تم التبرع بها للكلية أخذت خلال الفترة بين 2018 وأوائل 2023 بدون علم أو تصريح من الكلية.

وينتظر رجل بنسلفانيا، جيريمي بولي المقيم في طومسون، الحكم بعد اعترافه بالذنب العام الماضي في التآمر والنقل بين الولايات للأجزاء المسروقة.

من جانبها، قالت هوب لوفيبر محامية دينيس لودغ خلال مقابلة مع قناة "دبليو بي يو أر"، في فبراير إن زوج موكلتها "كان يفعل ذلك وقد تماشت هي مع الأمر نوعا ما".

يذكر أنه يتم استخدام الجثث المتبرع بها لكلية الطب بجامعة هارفارد في أغراض التعليم أو التدريس أو البحث، وبمجرد عدم الحاجة إليها، عادة ما يتم حرق الجثث وإعادة الرماد إلى عائلة المتبرع أو دفنه في المقبرة.

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