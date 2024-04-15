بالفيديو - كاهن يتعرّض لعملية طعن خلال الذبيحة الإلهية في أستراليا

وتظهر اللقطات المروعة للحادث، الكاهن إيمانويل وهو ينظر بذهول بينما يهاجمه الشاب.
NOW - Christian leader stabbed multiple times in Sydney's west.pic.twitter.com/sI5tsrmuQC
— Disclose.tv (@disclosetv) April 15, 2024
NOW - Christian leader stabbed multiple times in Sydney's west.pic.twitter.com/sI5tsrmuQC
زعم ممثلو الادعاء أن المتهمة تفاوضت في مبيعات عبر الإنترنت لعدد من الأعضاء تضمنت 24 يدا وقدمين و9 أعمدة فقارية وأجزاء من جماجم و5 وجوه بشرية تم تشريحها ورأسين تم تشريحهما
تداولت بعض وسائل الاعلام فيديو زعمت أنه لطائرة مسيرة عالقة بخطوط الكهرباء على انها من الهجوم الإيراني أمس بينما الفيديو قديم يعود لشهر شباط في منطقة الحسكة في سوريا.
انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر مدير مدرسة في الكويت، وهو ينثر أوراقا نقدية على الطلاب داخل باحة المدرسة، مما أثار ردود فعل متباينة.