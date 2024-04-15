بالفيديو - كاهن يتعرّض لعملية طعن خلال الذبيحة الإلهية في أستراليا

تداولت بعض وسائل الاعلام فيديو زعمت أنه لطائرة مسيرة عالقة بخطوط الكهرباء على انها من الهجوم الإيراني أمس بينما الفيديو قديم يعود لشهر شباط في منطقة الحسكة في سوريا.