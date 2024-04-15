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بالفيديو - كاهن يتعرّض لعملية طعن خلال الذبيحة الإلهية في أستراليا
بالفيديو - كاهن يتعرّض لعملية طعن خلال الذبيحة الإلهية في أستراليا
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بالفيديو - كاهن يتعرّض لعملية طعن خلال الذبيحة الإلهية في أستراليا

منوعات

2024-04-15 | 07:29
بالفيديو - كاهن يتعرّض لعملية طعن خلال الذبيحة الإلهية في أستراليا
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Aljadeed
بالفيديو - كاهن يتعرّض لعملية طعن خلال الذبيحة الإلهية في أستراليا


تعرّض الكاهن مار ماري إمانويل، لعدّة طعنات من قبل مجهول، خلال الذبيحة الإلهية في كنيسة بأستراليا.

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