آخر زلات بايدن.. أشاد بدولة غير موجودة!

وخلال استضافة بايدن (81 عاما) رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في المكتب البيضاوي، الإثنين، أخطأ في ذكر اسم بلاده، وسرعان ما صحح ذلك ليقول "الجمهورية التشيكية"، وهو خطأ آخر، حيث طلبت براغ تسمية الدولة باسم "التشيك" منذ تأسيسها الحديث.

وقال بايدن: "لا أستطيع أن أخبرك بمدى تقديرنا لصراحتك ودعم شعب تشيكوسلوفاكيا، جمهورية التشيك، في الدفاع عن شعب أوكرانيا".

وتأتي مثل هذه الأخطاء في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي بانتظام قلقا واسع النطاق بشأن اللياقة العقلية لبايدن، حيث أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي، أن 73 بالمئة من الناخبين المسجلين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يصبح رئيسا، بينما قال 42 بالمئة فقط ذلك عن الرئيس السابق دونالد ترامب، 77 عاما، الذي يسعى لخوض لولاية رئاسة ثانية في تشرين الثاني.

ويعد بايدن بالفعل أكبر رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق، وسيبلغ من العمر 86 عاما إذا أكمل فترة رئاسته الثانية الكاملة في عام 2029.