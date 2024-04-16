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رياح خماسينية والحرارة تلامس الـ 32 درجة.. إليكم طقس الأيام المقبلة
رياح خماسينية والحرارة تلامس الـ 32 درجة.. إليكم طقس الأيام المقبلة
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رياح خماسينية والحرارة تلامس الـ 32 درجة.. إليكم طقس الأيام المقبلة

منوعات

2024-04-16 | 03:52
رياح خماسينية والحرارة تلامس الـ 32 درجة.. إليكم طقس الأيام المقبلة
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Aljadeed
رياح خماسينية والحرارة تلامس الـ 32 درجة.. إليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والتي تلامس الـ 32 درجة على الساحل، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من غد الاربعاء، برياح خماسينية حارة وجافة ومغبرة  مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتبلغ  ذروتها مساء حيث تتخطى درجات الحرارة  معدلاتها الموسمية بحدود ال7 درجات وتلامس ال32 درجة ساحلا وفي الداخل. ومن المتوقع أن تنحسر تدريجيا اعتبارا من ظهر يوم الخميس حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتعود الى معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية والأمطار الموحلة اعتبارا من الليل وخلال يوم الجمعة.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة  لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 32، وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة فيتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، ويتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة .
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والتي تلامس ال 32 درجة على الساحل، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء .
الخميس:  قليل الغيوم مع درجات حرارة مرتفعة صباحا، على ان تبدأ الانخفاض تدريجيا اعتبارا من الظهر، تنشط الرياح وتشتد  أحيانا لتصل سرعتها لحدود ال 75 كلم/س وتكون مترافقة بطبقات من الغبار في الاجواء، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الطقس الى غائم جزئيا مع تشكل للضباب الكثيف على الجبال المتوسطة اعتبارا من المساء، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة موحلة خلال الليل.
الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض حاد و ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع نسبة رطوبة مرتفعة حيث يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والجبلية نتيجة حال من عدم الاستقرار.
-الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 11 الى 32 درجة.
-الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 90%
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,05
-ساعة غروب الشمس: 19,11. 

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