الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
افترس خروفاً ... بالفيديو - ظهور تمساح لأول مرة بنهر في الأردن
افترس خروفاً ... بالفيديو - ظهور تمساح لأول مرة بنهر في الأردن
A-
A+

افترس خروفاً ... بالفيديو - ظهور تمساح لأول مرة بنهر في الأردن

منوعات

2024-04-16 | 15:47
افترس خروفاً ... بالفيديو - ظهور تمساح لأول مرة بنهر في الأردن
العودة الى الأعلى
Aljadeed
افترس خروفاً ... بالفيديو - ظهور تمساح لأول مرة بنهر في الأردن

وثق مقطع فيديو مشاهد لتمساح مفترس في أحد الأنهر بمنطقة الحمة في الأغوار الشمالية الأردنية .

وقد انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وقال المواطن الأردني أبو جود الملكاوي الذي صور الفيديو أن ظهور التمساح أثار هلع سكان المنطقة، والذين لجأوا للدفاع المدني للتبليغ عنه في أكثر من مرة سابقا.


 

وأضاف أن التمساح يبلغ طوله حوالي المترين، وآثار مخاوف السكان كونها أول مرة تتم مشاهدته في الأردن، بعدما كانت معظم الشكاوى تقتصر فقط على العقارب والأفاعي.

إلى ذلك، لفت الملكاوي وصديقه إلياس حمادة اللذان التقطا صورا للتمساح، إلى أن راعي أغنام أبلغ السكان بأن التمساح افترس خروفاً من قطيعه وسحبه إلى المياه.

وتصاعدت الدعوات في المنطقة للجهات المختصة من أجل التحرك فورا ونقل التمساح إلى محمية أو حديقة حيوانات قبل أن يُلحق الضرر بأي شخص.

اقرأ ايضا في منوعات

إرتفاع كبير وإضافي بدرجات الحرارة.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Play
02:11

إرتفاع كبير وإضافي بدرجات الحرارة.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة

تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة وجافة، مع تسجيل ارتفاع كبير واضافي بدرجات الحرارة لتصبح ثلاثينية.

02:11

إرتفاع كبير وإضافي بدرجات الحرارة.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة

تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة وجافة، مع تسجيل ارتفاع كبير واضافي بدرجات الحرارة لتصبح ثلاثينية.

بالفيديو - بحيرة القرعون "على الشفة"
Play
01:37

بالفيديو - بحيرة القرعون "على الشفة"

بلغت بحيرة القرعون حدّ المفيض بعد إرتفاع مخزون المياه فيها.

01:37

بالفيديو - بحيرة القرعون "على الشفة"

بلغت بحيرة القرعون حدّ المفيض بعد إرتفاع مخزون المياه فيها.

بالفيديو.. النيران تلتهم مبنى بورصة كوبنهاغن التاريخي
Play
16:23

بالفيديو.. النيران تلتهم مبنى بورصة كوبنهاغن التاريخي

اندلع صباح اليوم حريق ضخم في المبنى التاريخي لبورصة كوبنهاغن القديمة المشيّد في القرن السابع عشر مما أدى إلى انهيار برجه الشهير، وفق ما ما أفادت صحفية في وكالة الصحافة الفرنسية .

16:23

بالفيديو.. النيران تلتهم مبنى بورصة كوبنهاغن التاريخي

اندلع صباح اليوم حريق ضخم في المبنى التاريخي لبورصة كوبنهاغن القديمة المشيّد في القرن السابع عشر مما أدى إلى انهيار برجه الشهير، وفق ما ما أفادت صحفية في وكالة الصحافة الفرنسية .

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024