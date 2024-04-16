افترس خروفاً ... بالفيديو - ظهور تمساح لأول مرة بنهر في الأردن

وقد انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وقال المواطن الأردني أبو جود الملكاوي الذي صور الفيديو أن ظهور التمساح أثار هلع سكان المنطقة، والذين لجأوا للدفاع المدني للتبليغ عنه في أكثر من مرة سابقا.





وأضاف أن التمساح يبلغ طوله حوالي المترين، وآثار مخاوف السكان كونها أول مرة تتم مشاهدته في الأردن، بعدما كانت معظم الشكاوى تقتصر فقط على العقارب والأفاعي.

إلى ذلك، لفت الملكاوي وصديقه إلياس حمادة اللذان التقطا صورا للتمساح، إلى أن راعي أغنام أبلغ السكان بأن التمساح افترس خروفاً من قطيعه وسحبه إلى المياه.

وتصاعدت الدعوات في المنطقة للجهات المختصة من أجل التحرك فورا ونقل التمساح إلى محمية أو حديقة حيوانات قبل أن يُلحق الضرر بأي شخص.