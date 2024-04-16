الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;حرك عقلك لملء بطنك بأقل تكلفة&quot;... مغربي يقدم تجربة فريدة داخل مطعمه بفرنسا
"حرك عقلك لملء بطنك بأقل تكلفة"... مغربي يقدم تجربة فريدة داخل مطعمه بفرنسا
A-
A+

"حرك عقلك لملء بطنك بأقل تكلفة"... مغربي يقدم تجربة فريدة داخل مطعمه بفرنسا

منوعات

2024-04-16 | 16:11
"حرك عقلك لملء بطنك بأقل تكلفة"... مغربي يقدم تجربة فريدة داخل مطعمه بفرنسا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
"حرك عقلك لملء بطنك بأقل تكلفة"... مغربي يقدم تجربة فريدة داخل مطعمه بفرنسا

الشاب المغربي يطرح بعض المسائل الرياضية لدغدغة أدمغة زبائنه

"حرك عقلك لملء بطنك بأقل تكلفة".. شعار صاحب مطعم فرنسي مغربي مقيم في مدينة بريتاني شمال غربي فرنسا، حيث يعرض على زبائنه حل معادلة رياضية من مقرر البكالوريا من أجل الحصول على وجبة إفطار صباحية بالمجان.

وفي التفاصيل فقد اختار الشاب المغربي طريقة جديدة لمشاركة شغفه بالرياضيات، اذ قاده حبه للأرقام  لتقديم وجبة فطور مجانية بنكهات مغربية مقابل حل المعادلات الرياضية، داخل مقهاه الصغير في "سانت بريوك" حيث يقيم منذ عام 2005.

والتحق رضوان الذي حصل على درجة الماجستير في الرياضيات في بلد الأم بفرنسا لإتمام درجة الدكتوراه في تخصص الرياضيات التطبيقية" إلا أن الظروف منعته من تحقيق هدفه.

وفي هذا السياق يقول رضوان لموقع "سكاي نيوز عربية" :"وصلت إلى فرنسا عام 1999، لكنني لم أستطع تحقيق حلمي لأنني لم أحصل على المنحة الدراسية، فاضطررت للتخلي عن مساري الدراسي لكن ليس على حبي لهذه المادة".

ومن منذ ذلك الحين بدأ الشاب المغربي يعطي دروسا خصوصية للتلاميذ الذين يعانون من مشاكل في مادة الرياضيات إلى جانب عمله اليومي.

ويضيف رضوان الغزالي بابتسامة على محياه، "المنطق الرياضي حاضر في حياتي بقوة ولم يغب عن ذهني. لقد عملت في البناء، وكانت الرياضيات مفيدة لي، ثم عملت في المخابز، وكانت الرياضيات مفيدة لي أيضا.العقل الرياضي هو عقل مفعم بالحيوية قليلاً. نحن نفهم الأشياء بسرعة أكبر قليلاً".

كما ان شغف رضوان بالرياضات لم يوقف عند هذا الحد بل قام بربط مطعمه الذي افتتحه في أكتوبر 2023، بشغفه الدائم بالرياضيات، فأصبح يطرح بعض المسائل الرياضية لدغدغة أدمغة زبائنه.

وبالإضافة إلى الأكلات المغربية من طواجن وبانيني وسندويشات، يعرض صاحب المطعم كل أسبوع معادلة رياضية على زبنائه وأول من يتوصل للحل يحصل على وجبة إفطار بالمجان.

ويقول رضوان الشغوف بالأرقام: "كان الهدف هو حث الناس على التحدي وجعلهم يتوقفون ويفكرون قليلاً. المطعم ليس كبيرًا جدًا، لذلك أردت إنشاء مساحة مختلفة، مكان ودود يشبهني"

ويضيف الشاب المغربي: "فعلا أصبحت المبادرة تجذب الفضوليين وتؤثر على أجيال مختلفة، وباستمتاع كبير يحاول الأجداد حل المسائل ويلتقطون صورا للتمارين ويرسلونها إلى أحفادهم، كما يتحدى الزبناء بعضهم البعض. لقد خلقت جوا عائليا داخل مطعمي"

ويتابع رضوان: "هناك أشخاص يأخذون الوقت الكافي للقيام بذلك بشكل مباشر. وفي بعض الأحيان، يتطلب الأمر تفكيرًا، وهنا يأتي دوري لأتحدث معهم فأكون سعيدا بمساعدتهم".

وفي ختام حديثه أكد الشاب أن رسالته التي يسعى حاليا إلى تمريرها لرواد المطعم هي التأكيد على حفاوة الضيافة المغربية وضرورة استعمال المنطق في الحياة اليومية، وبناء العلاقات بين الناس على الاحترام والتقدير.

اقرأ ايضا في منوعات

إرتفاع كبير وإضافي بدرجات الحرارة.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Play
02:11

إرتفاع كبير وإضافي بدرجات الحرارة.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة

تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة وجافة، مع تسجيل ارتفاع كبير واضافي بدرجات الحرارة لتصبح ثلاثينية.

02:11

إرتفاع كبير وإضافي بدرجات الحرارة.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة

تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة وجافة، مع تسجيل ارتفاع كبير واضافي بدرجات الحرارة لتصبح ثلاثينية.

بالفيديو - بحيرة القرعون "على الشفة"
Play
01:37

بالفيديو - بحيرة القرعون "على الشفة"

بلغت بحيرة القرعون حدّ المفيض بعد إرتفاع مخزون المياه فيها.

01:37

بالفيديو - بحيرة القرعون "على الشفة"

بلغت بحيرة القرعون حدّ المفيض بعد إرتفاع مخزون المياه فيها.

بالفيديو.. النيران تلتهم مبنى بورصة كوبنهاغن التاريخي
Play
16:23

بالفيديو.. النيران تلتهم مبنى بورصة كوبنهاغن التاريخي

اندلع صباح اليوم حريق ضخم في المبنى التاريخي لبورصة كوبنهاغن القديمة المشيّد في القرن السابع عشر مما أدى إلى انهيار برجه الشهير، وفق ما ما أفادت صحفية في وكالة الصحافة الفرنسية .

16:23

بالفيديو.. النيران تلتهم مبنى بورصة كوبنهاغن التاريخي

اندلع صباح اليوم حريق ضخم في المبنى التاريخي لبورصة كوبنهاغن القديمة المشيّد في القرن السابع عشر مما أدى إلى انهيار برجه الشهير، وفق ما ما أفادت صحفية في وكالة الصحافة الفرنسية .

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024