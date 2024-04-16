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بالفيديو.. النيران تلتهم مبنى بورصة كوبنهاغن التاريخي
بالفيديو.. النيران تلتهم مبنى بورصة كوبنهاغن التاريخي
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بالفيديو.. النيران تلتهم مبنى بورصة كوبنهاغن التاريخي

منوعات

2024-04-16 | 16:23
بالفيديو.. النيران تلتهم مبنى بورصة كوبنهاغن التاريخي
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Aljadeed
بالفيديو.. النيران تلتهم مبنى بورصة كوبنهاغن التاريخي

اندلع صباح اليوم حريق ضخم في المبنى التاريخي لبورصة كوبنهاغن القديمة المشيّد في القرن السابع عشر مما أدى إلى انهيار برجه الشهير، وفق ما ما أفادت صحفية في وكالة الصحافة الفرنسية .

وتنشط خدمات الإنقاذ الدنماركية في الموقع، حيث تحيط سيارات الإطفاء بالمبنى الذي يضم حاليا غرفة التجارة الدنماركية، بالقرب من البرلمان، ويخضع المبنى حاليا لأعمال تجديد احتفالا بمرور 400 عام على تشييده.

وكتب وزير الثقافة الدنماركي ياكوب إنغل شميدت على منصة "إكس": "صور مروعة تردنا من مبنى البورصة هذا الصباح. 400 سنة من الإرث الثقافي الدنماركي تحترق".

 
 

وكتبت شرطة العاصمة الدنماركية على منصة "إكس": "بسبب حريق في بورسن (مقر البورصة القديمة)، نحن موجودون بكثافة في وسط كوبنهاغن"، موضحة أنها أغلقت أجزاء من المدينة أمام حركة المرور.

وقالت غرفة التجارة الدنماركية "إننا أمام مشهد رهيب"، "مبنى البورصة يحترق. يُطلب من الجميع الابتعاد عن المنطقة المحيطة بسلوتسهولمن. عناصر الإطفاء موجودون في الموقع".

وأظهرت لقطات مصورة أشخاصا كثيرين يحاولون إنقاذ أعمال في الموقع، بينها لوحة تمثّل المبنى، بحسب صور نشرتها خدمة "دي آر" الإعلامية الدنماركية ووكالة التصوير "ريتزاو" Ritzau.

وأضاف وزير الثقافة: "كم هو مؤثر أن نرى كيف يعمل موظفو (مبنى البورصة القديم) والأشخاص الطيبون من خدمات الطوارئ وسكان كوبنهاغن معاً لإنقاذ الكنوز الفنية والصور المميزة من المبنى المحترق".

وقد بنيت بورصة كوبنهاغن بأمر من الملك كريستيان الرابع بين عامي 1619 و1640، مما يجعلها واحدة من أقدم المباني في المدينة.

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