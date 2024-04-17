بالفيديو - بحيرة القرعون "على الشفة"

بالفيديو - بلوغ بحيرة القرعون حدّ المفيض بعد إرتفاع مخزون المياه pic.twitter.com/34K7hOsHAR
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 17, 2024
بالفيديو - بلوغ بحيرة القرعون حدّ المفيض بعد إرتفاع مخزون المياه pic.twitter.com/34K7hOsHAR
تؤثر على لبنان كتل هوائية حارة وجافة، مع تسجيل ارتفاع كبير واضافي بدرجات الحرارة لتصبح ثلاثينية.
اندلع صباح اليوم حريق ضخم في المبنى التاريخي لبورصة كوبنهاغن القديمة المشيّد في القرن السابع عشر مما أدى إلى انهيار برجه الشهير، وفق ما ما أفادت صحفية في وكالة الصحافة الفرنسية .
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