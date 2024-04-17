بالفيديو - بحيرة القرعون "على الشفة"

اندلع صباح اليوم حريق ضخم في المبنى التاريخي لبورصة كوبنهاغن القديمة المشيّد في القرن السابع عشر مما أدى إلى انهيار برجه الشهير، وفق ما ما أفادت صحفية في وكالة الصحافة الفرنسية .