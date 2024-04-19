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بالصور - أخطأ بتقديره بعد قفزه من علو شاهق فحصل ما لم يكن بالحسبان
بالصور - أخطأ بتقديره بعد قفزه من علو شاهق فحصل ما لم يكن بالحسبان
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بالصور - أخطأ بتقديره بعد قفزه من علو شاهق فحصل ما لم يكن بالحسبان

منوعات

2024-04-19 | 03:36
بالصور - أخطأ بتقديره بعد قفزه من علو شاهق فحصل ما لم يكن بالحسبان
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Aljadeed
بالصور - أخطأ بتقديره بعد قفزه من علو شاهق فحصل ما لم يكن بالحسبان

وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة لشاب يحاول القفز إلى مياه البحر حيث أخطأ بتقديراته ليصطدم بالصخور، بينما كان رفاقه يراقبونه في حالة من الذهول.

وتم إخراج الرجل البالغ من العمر 40 عامًا بعيدًا عن كهف بحري يُدعى Charco El Tancon في بويرتو سانتياغو بعد ظهر يوم الاثنين، بعد أن أصيب "بجروح خطيرة" في ساقيه.

 وأظهرت لقطات لأصدقاء الشاب، يقومون بالعد التنازلي من الرقم خمسة قبل أن يطلق نفسه في الهواء، لكن الرجل قفز بعيدًا جدًا، وتجاوز البحر واصطدم بقدميه بالصخور المحيطة بحوض السباحة الذي يقع على عمق عشرات الأقدام.

ويمكن سماع رد فعل الشهود في حالة من الصدمة والرعب عندما اصطدم القافز بالصخور قبل أن يرتد إلى الماء مع وجود علامات واضحة على إصابته، بما في ذلك كسر ساق واحدة على الأقل.

 
 
 
 
 
 
 

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