سيارة عمرها 55 عاماً للبيع ... سعرها قد يصل لـ2.66 مليون دولار

وتتضمن المجموعة، المملوكة لعائلة فرنسية سويسرية، طراز السباق تيبو 33/2 المصنوع عام 1969 والذي من المتوقع أن يصل سعر بيعه إلى 2.5 مليون يورو (2.66 مليون دولار). ومثلت سيارة السباق الحمراء عودة لألفا روميو إلى سباقات السيارات الدولية فيما بعد الحرب العالمية الثانية.

ومن بين الطرازات الأخرى جولييتا سبايدر من إنتاج عام 1954 والتي يُقدر أن يصل سعرها إلى 450 ألف يورو.

كما يُعرض في المزاد، بالإضافة إلى السيارات الثماني، قارب سباق يتسع لفرد واحد مزود بمحرك ألفا روميو.

وسيتم البيع، الذي تنظمه دار أوزينا للمزادات، في فونتينبلو الواقعة جنوبي باريس وعلى الإنترنت.

في سياق آخر، كشفت شركة ألفا روميو المملوكة لشركة ستيلانتيس، وهي علامة تجارية قديمة في تاريخ السيارات الإيطالية، أمس الأربعاء عن سيارتها الرياضية الصغيرة الجديدة ميلانو، والتي سميت على اسم مدينة ميلانو بشمال إيطاليا حيث تأسست ألفا روميو في عام 1910.