بالفيديو - أغرب سرقة على الاطلاق.. حذاء نائب!

مجهولون سرقة حذاء النائب السابق خالد الضاهر وفروا به إلى جهة مجهولة pic.twitter.com/p7FafrSldk
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 19, 2024
مجهولون سرقة حذاء النائب السابق خالد الضاهر وفروا به إلى جهة مجهولة pic.twitter.com/p7FafrSldk
سيتم طرح ثماني سيارات ألفا روميو قديمة للبيع في مزاد بالقرب من باريس يوم الأحد المقبل.
وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة لشاب يحاول القفز إلى مياه البحر حيث أخطأ بتقديراته ليصطدم بالصخور، بينما كان رفاقه يراقبونه في حالة من الذهول.
في خطوة ثورية ضمن عالم التكنولوجيا الطبية، نجح فريق من الباحثين السويديين في تطوير جهاز مجهري قابل للزرع داخل العين، ما يُمهد الطريق أمام إمكانيات جديدة لعلاج مرض السكري وغيره من الأمراض التي تعتمد على الخلايا.