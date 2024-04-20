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أطعمة غنية بالكولاجين تجعلك تبدو أصغر سناً
أطعمة غنية بالكولاجين تجعلك تبدو أصغر سناً
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أطعمة غنية بالكولاجين تجعلك تبدو أصغر سناً

منوعات

2024-04-20 | 01:55
أطعمة غنية بالكولاجين تجعلك تبدو أصغر سناً
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Aljadeed
أطعمة غنية بالكولاجين تجعلك تبدو أصغر سناً

مع ظهور التجاعيد والترهل والشيب المرتبط بالتقدم في العمر، يسعى كثيرون للحفاظ على المظهر الشبابي من خلال الاهتمام بالنظام الغذائي الذي يلعب دورا فعالا لا غنى عنه.

وكشف ديف رايلي، كبير العلماء في شركة "أبسلوت كولاجين" أن بعض التغييرات في النظام الغذائي يمكن أن تساعد على البقاء أصغر سنا لفترة أطول، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وأوضح أن الأطعمة الغنية بنوع من البروتين، المعروف باسم الكولاجين، تساعد في الحفاظ على الجلد قويا ومشدودا.

ويعد الكولاجين مكونا رئيسيا في الأربطة والأنسجة الضامة، وهو غني بخصائص التئام الجروح وتعزيز الجلد.

وقال رايلي إن الكولاجين يقلل من ظهور التجاعيد ويحسن نسيج الجلد بشكل عام، ويساعد على تعافي العضلات.

وفيما يلي 5 أطعمة غنية بالكولاجين، ينصح رايلي بتناولها:

الدجاج

الدجاج ضروري لإنتاج الكولاجين، كون الأحماض الأمينية والمعادن التي نحصل عليها من الدجاج، مثالية لتعزيز عمل الكولاجين في الجسم.

بياض البيض

يعد بياض البيض مصدرا شائعا آخر للبروتين الذي يستخدمه رواد الصالة الرياضية، لكن فوائده لا تقتصر على تحسين واستشفاء العضلات فقط.

بياض البيض غني بشكل خاص بالحمض الأميني الذي يسمى البرولين، وهو مكون أساسي للكولاجين وسيساعد البشرة على التوهج.

التوت

يعرف التوت بأنه فاكهة غنية بفيتامين C، الذي يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين داخل الجسم.

الثوم

الثوم يعد "عنصرا مهما في إنتاج الكولاجين"، فهو غني بمركبات الكبريت الضرورية لتشكيل ألياف الكولاجين والحفاظ على سلامة الأنسجة.

من خلال إضافة الثوم إلى وجباتك، فإنك لا تعزز النكهة فحسب، بل تدعم أيضا بشرة مفعمة بالحياة.

البقوليات

تعتبر البقوليات، مثل الفول والعدس والحمص، "الخيار الأفضل" لدعم الكولاجين.

البقوليات غنية بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية، وهي مفيدة جدا للمساعدة في إنتاج الكولاجين.

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