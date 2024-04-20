شاهد🔽.. بحيرة القرعون تبلغ حدّ المفيض 🔝🌊 pic.twitter.com/HQORKafyUv
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 20, 2024
شاهد🔽.. بحيرة القرعون تبلغ حدّ المفيض 🔝🌊 pic.twitter.com/HQORKafyUv
اتُهم صبي يبلغ من العمر 13 عاما في فلوريدا بارتكاب جريمة جنائية بعد أن وجه ليزرا نحو مروحية تابعة لقسم الشرطة.
توفي رجل سكب على نفسه مادة مشتعلة وأضرم النار في نفسه أمام المحكمة التي يحاكم فيها الرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما ذكر بيان الشرطة.
مع ظهور التجاعيد والترهل والشيب المرتبط بالتقدم في العمر، يسعى كثيرون للحفاظ على المظهر الشبابي من خلال الاهتمام بالنظام الغذائي الذي يلعب دورا فعالا لا غنى عنه.