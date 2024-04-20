كشف مصير "رجل النار" أمام مقر محكمة ترامب

توفي رجل سكب على نفسه مادة مشتعلة وأضرم النار في نفسه أمام المحكمة التي يحاكم فيها الرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما ذكر بيان الشرطة.

وذكرت إدارة شرطة مدينة نيويورك أن العاملين في مستشفى المنطقة أعلنوا وفاة الرجل.

وقال مسؤولون وشهود عيان، إن الرجل الذي كان متواجدا في كوليكت بوند بارك حوالي الساعة 1:30 ظهرا، أخرج منشورات تتبنى نظريات المؤامرة، وألقى بها، ثم سكب على نفسه مادة مسرعة وأضرم النار في نفسه.

,كان عدد كبير من ضباط الشرطة يتواجدون في مكان قريب عندما حدث ذلك، وهرع بعض الضباط والمارة لمساعدة الرجل الذي نقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

الرجل، الذي قالت الشرطة إنه سافر من فلوريدا إلى نيويورك في الأيام القليلة الماضية، لم يمر بأي نقاط تفتيش أمنية للدخول إلى الحديقة.

