مراهق شعر بالملل.. كاد يدمر مروحية الشرطة بالليزر

اتُهم صبي يبلغ من العمر 13 عاما في فلوريدا بارتكاب جريمة جنائية بعد أن وجه ليزرا نحو مروحية تابعة لقسم الشرطة.

وقال مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس إن المروحية كانت في السماء صباح الخميس، عندما تم توجيه جهاز إضاءة ليزر أخضر نحو الطائرة.

وبعد ملاحقته، عثر على مسدس مزود بالليزر الأخضر في سترته.

وقال المراهق إنه تعمد توجيه الليزر إلى المروحية لأنه كان يشعر بالملل.

وعندما كان في الجزء الخلفي من سيارة الشرطة، سُمع الصبي وهو يقول: "لم أكن أعلم أنها مروحية تابعة للشرطة".

وجهت للمراهق تهمة إساءة استخدام جهاز إضاءة بالليزر.

وفقًا لقانون ولاية فلوريدا، يعد أي شخص يقوم عن علم وعمد بتسليط أو توجيه أو تركيز شعاع جهاز إضاءة الليزر على فرد يقوم بتشغيل مركبة أو سفينة أو طائرة، مرتكبا لجناية من الدرجة الثالثة.