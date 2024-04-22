في يوم ميلاده.. أطلق النار على نفسه!

أطلق المواطن م. ب النار على نفسه أثناء الإحتفال بعيد مولده في أحد المنتجعات في حالات- جبيل مما أدى الى وفاته على الفور.



وحضرت الأدلة الجنائية والقوى الامنية وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.