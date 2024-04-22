الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
في يوم ميلاده.. أطلق النار على نفسه!
في يوم ميلاده.. أطلق النار على نفسه!
A-
A+

في يوم ميلاده.. أطلق النار على نفسه!

منوعات

2024-04-22 | 02:31
في يوم ميلاده.. أطلق النار على نفسه!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
في يوم ميلاده.. أطلق النار على نفسه!

أطلق المواطن م. ب النار على نفسه أثناء الإحتفال بعيد مولده في أحد المنتجعات في حالات- جبيل مما أدى الى وفاته على الفور.

وحضرت الأدلة الجنائية والقوى الامنية وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

اقرأ ايضا في منوعات

نائب يواجه تهماً بالفساد.. ويدفع فدية!
Play
03:08

نائب يواجه تهماً بالفساد.. ويدفع فدية!

أعلن نائب بالبرلمان البريطاني، يواجه اتهامات باستخدام أموال حملته الانتخابية لدفع أموال لأشخاص كانوا يحتجزونه كرهينة، أنه لن يسعى لإعادة انتخابه بعد أن وجد حزب المحافظين الحاكم أن سلوكه أقل من المستوى المتوقع من أعضاء البرلمان.

03:08

نائب يواجه تهماً بالفساد.. ويدفع فدية!

أعلن نائب بالبرلمان البريطاني، يواجه اتهامات باستخدام أموال حملته الانتخابية لدفع أموال لأشخاص كانوا يحتجزونه كرهينة، أنه لن يسعى لإعادة انتخابه بعد أن وجد حزب المحافظين الحاكم أن سلوكه أقل من المستوى المتوقع من أعضاء البرلمان.

بالفيديو - لاعب كرة قدم "يتغزّل" بالمملكة العربية السعودية.. والسبب؟
Play
02:35

بالفيديو - لاعب كرة قدم "يتغزّل" بالمملكة العربية السعودية.. والسبب؟

"مدهش.. هذا لا يمكن ان يحدث في أي مكان آخر".. بتلك العبارات وبمشاعر تغمرها الفرحة علق لاعب القادسية الإسباني "ألفارو غونزاليس" على استعادة محفظته التي أضاعها قبل أشهر.

02:35

بالفيديو - لاعب كرة قدم "يتغزّل" بالمملكة العربية السعودية.. والسبب؟

"مدهش.. هذا لا يمكن ان يحدث في أي مكان آخر".. بتلك العبارات وبمشاعر تغمرها الفرحة علق لاعب القادسية الإسباني "ألفارو غونزاليس" على استعادة محفظته التي أضاعها قبل أشهر.

بالفيديو - إصطحبت عمها "المتوفي" إلى البنك لتقترض على اسمه!
Play
02:11

بالفيديو - إصطحبت عمها "المتوفي" إلى البنك لتقترض على اسمه!

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على امرأة نقلت جثة رجل مسن إلى بنك في ريو دي جانيرو، في محاولة للحصول على قرض باسمه.

02:11

بالفيديو - إصطحبت عمها "المتوفي" إلى البنك لتقترض على اسمه!

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على امرأة نقلت جثة رجل مسن إلى بنك في ريو دي جانيرو، في محاولة للحصول على قرض باسمه.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024