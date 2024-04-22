في يوم ميلاده.. أطلق النار على نفسه!

أعلن نائب بالبرلمان البريطاني، يواجه اتهامات باستخدام أموال حملته الانتخابية لدفع أموال لأشخاص كانوا يحتجزونه كرهينة، أنه لن يسعى لإعادة انتخابه بعد أن وجد حزب المحافظين الحاكم أن سلوكه أقل من المستوى المتوقع من أعضاء البرلمان.
"مدهش.. هذا لا يمكن ان يحدث في أي مكان آخر".. بتلك العبارات وبمشاعر تغمرها الفرحة علق لاعب القادسية الإسباني "ألفارو غونزاليس" على استعادة محفظته التي أضاعها قبل أشهر.
ألقت الشرطة البرازيلية القبض على امرأة نقلت جثة رجل مسن إلى بنك في ريو دي جانيرو، في محاولة للحصول على قرض باسمه.