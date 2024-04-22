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بلدية مدينة شهيرة تنوي منع &quot;الآيس كريم&quot; بعد 12 ليلا.. والسبب؟
بلدية مدينة شهيرة تنوي منع "الآيس كريم" بعد 12 ليلا.. والسبب؟
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بلدية مدينة شهيرة تنوي منع "الآيس كريم" بعد 12 ليلا.. والسبب؟

منوعات

2024-04-22 | 08:08
بلدية مدينة شهيرة تنوي منع "الآيس كريم" بعد 12 ليلا.. والسبب؟
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Aljadeed
بلدية مدينة شهيرة تنوي منع "الآيس كريم" بعد 12 ليلا.. والسبب؟

من المتوقع أن يبدأ تطبيق تلك الإجراءات، في 7 ايار المقبل ويستمر حتى أوائل تشرين الثاني

فجّر قرار تنوي بلدية مدينة ميلانو الإيطالية الشهيرة اتخاذه سجالاً واسعاً ويتعلق بمنع تناول الآيس الكريم إضافة إلى بيع منتجات أخرى بعد الساعة 12 ليلاً.

أما السبب فيعود إلى الضوضاء التي يبثها الساهرون بعد منتصف الليل في شوارع المدينة، التي تنبض حياة صبحاً ومساءً.

وبحسب "العربية.نت" فستحظر القواعد الجديدة التي وضعتها بلدية المدينة بيع المشروبات والأطعمة الجاهزة، بما في ذلك البيتزا والآيس كريم والمشروبات، في 12 منطقة من أكثر مناطق ميلانو حيوية.

وفي السياق، كتب ماركو جرانيلي، نائب رئيس البلدية، والمسؤول عن الأمن، في تدوينة على فيسبوك، مبرارا القرارات الجديدة: " نسعى لتحقيق التوازن بين النشاط الاجتماعي والترفيه، والسلام والصحة للسكان، والنشاط الاقتصادي الحر للتجار ورجال الأعمال".

فيما أكد جوزيبي سالا، عمدة المدينة، للصحافيين الشهر الماضي أن "شريحة كبيرة من السكان تشكو من الضوضاء المفرطة".

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق تلك الإجراءات، في 7 ايار المقبل ويستمر حتى أوائل تشرين الثاني ، على مناطق عدة في المدينة بما في ذلك نافيجلي، حيث تتجمع الحشود خارج الحانات التي تصطف على جانبي قناتين ضيقتين، وباولو ساربي، أو الحي الصيني، الذي يعد موطنًا لعدد متزايد من السكان، الحانات.

لكن رغم أن القرار يشمل جميع أنواع الوجبات الجاهزة، فإن المنتقدين اعترضوا بشكل خاص على حظر محلات بيع "المثلجات" التي يعتبر خدمتها الزبائن في وقت متأخر من الليل بمثابة جزء أصيل من الثقافة الإيطالية.

ما دفع صحيفة "إل جيورنالي" اليمينية إلى الادعاء بأن سالا "أعلن الحرب على الآيس كريم".

كما انتقد ممثلو قطاع الأعمال تلك الإجراءات. وقال لينو ستوباني، رئيس الاتحاد الإيطالي للمشغلين العامين والسياحيين، إن "هذه المبادرة لا تحل المشكلة"، وفق ما نقلت صحيفة التايمز البريطانية.

إلى ذلك، اعتبر أن تلك القرارات "ستضر بالشركات التي تدر الأرباح".

وتعتبر ميلانو موطناً لقطاعي البنوك والتكنولوجيا في إيطاليا، بالإضافة إلى البورصة، كما تشتهر بقوتها العاملة التي لا تعرف الكلل، بل يُنسب إليها حتى الفضل في اختراع المقبلات الإيطالية بعد العمل.

ووفقًا لدراسة أجرتها شركة أبحاث السوق NIQ عام 2023، تضم المدينة ما يقرب من 12500 حانة ومطعم.

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