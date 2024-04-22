مؤامرة "رياضية" عند خط النهاية ! pic.twitter.com/ICHPAWguDz
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 22, 2024
مؤامرة "رياضية" عند خط النهاية ! pic.twitter.com/ICHPAWguDz
من المتوقع أن يبدأ تطبيق تلك الإجراءات، في 7 ايار المقبل ويستمر حتى أوائل تشرين الثاني
الجانيان قاما بتشويه الجثمان حتى لا يتعرف عليه أحد قبل القائه في البحر بلا يدين ولا رأس.
قررت محكمة التجمع بالقاهرة حبس المذيعة إنجي حمادة عاماً لاتهامها بتعاطي الأقراص المخدرة المضبوطة، أثناء ضبطها في القضية الشهيرة في فيديو المطبخ مع كراون مشاكل.