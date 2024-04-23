شاهد: سيارة "غير عادية" تفاجئ فرق الإغاثة في جنوب لبنان

أعلنت شركة رسامني يونس للسيارات "ريمكو" عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة "هونشي" HONGQI الصينية المصنّعة للسيارات الفاخرة، كوكيل رسمي للعلامة في السوق اللبنانية. وجاء هذا الإعلان خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الشركة في Bar du Port في بيروت بحضور المستشارة الاقتصادية والتجارية في السفارة الصينية وانغ لي ورئيس مجلس إدارة "ريمكو" فايز رسامني، وكبار المسؤولين في الشركة، إضافة إلى عدد كبير من المدعوين والأصدقاء وممثلي وسائل الإعلام. كما أعلنت الشركة عن افتتاح أول مركز متكامل متخصص بعلامة "هونشي" في منطقة جل الديب في بيروت، يتضمن صالة عرض حديثة، ومراكز صيانة وقطع غيار متطورة.