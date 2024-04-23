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شاهد: سيارة &quot;غير عادية&quot; تفاجئ فرق الإغاثة في جنوب لبنان
شاهد: سيارة "غير عادية" تفاجئ فرق الإغاثة في جنوب لبنان
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شاهد: سيارة "غير عادية" تفاجئ فرق الإغاثة في جنوب لبنان

منوعات

2024-04-23 | 07:52
شاهد: سيارة "غير عادية" تفاجئ فرق الإغاثة في جنوب لبنان
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Aljadeed
شاهد: سيارة "غير عادية" تفاجئ فرق الإغاثة في جنوب لبنان

شاهد: سيارة "غير عادية" تفاجئ فرق الإغاثة في جنوب لبنان

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ريمكو تحتفل بشراكتها مع هونشي HONGQI الفاخرة كوكيل رسمي للعلامة في لبنان
15:41

ريمكو تحتفل بشراكتها مع هونشي HONGQI الفاخرة كوكيل رسمي للعلامة في لبنان

أعلنت شركة رسامني يونس للسيارات "ريمكو" عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة "هونشي" HONGQI الصينية المصنّعة للسيارات الفاخرة، كوكيل رسمي للعلامة في السوق اللبنانية. وجاء هذا الإعلان خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الشركة في Bar du Port في بيروت بحضور المستشارة الاقتصادية والتجارية في السفارة الصينية وانغ لي ورئيس مجلس إدارة "ريمكو" فايز رسامني، وكبار المسؤولين في الشركة، إضافة إلى عدد كبير من المدعوين والأصدقاء وممثلي وسائل الإعلام. كما أعلنت الشركة عن افتتاح أول مركز متكامل متخصص بعلامة "هونشي" في منطقة جل الديب في بيروت، يتضمن صالة عرض حديثة، ومراكز صيانة وقطع غيار متطورة.

15:41

ريمكو تحتفل بشراكتها مع هونشي HONGQI الفاخرة كوكيل رسمي للعلامة في لبنان

أعلنت شركة رسامني يونس للسيارات "ريمكو" عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة "هونشي" HONGQI الصينية المصنّعة للسيارات الفاخرة، كوكيل رسمي للعلامة في السوق اللبنانية. وجاء هذا الإعلان خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الشركة في Bar du Port في بيروت بحضور المستشارة الاقتصادية والتجارية في السفارة الصينية وانغ لي ورئيس مجلس إدارة "ريمكو" فايز رسامني، وكبار المسؤولين في الشركة، إضافة إلى عدد كبير من المدعوين والأصدقاء وممثلي وسائل الإعلام. كما أعلنت الشركة عن افتتاح أول مركز متكامل متخصص بعلامة "هونشي" في منطقة جل الديب في بيروت، يتضمن صالة عرض حديثة، ومراكز صيانة وقطع غيار متطورة.

"قتل أخته بطعنها بآله حادة" .. والسلطات السعودية تعدمه
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"قتل أخته بطعنها بآله حادة" .. والسلطات السعودية تعدمه

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً بشأن تنفيذ "حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف".


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"قتل أخته بطعنها بآله حادة" .. والسلطات السعودية تعدمه

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً بشأن تنفيذ "حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف".


تحذيرات من تناول الباراسيتامول... والسبب؟
09:46

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مع انتشار استخدام الأفراد للمسكنات بشكل مبالغ فيه في الآونة الأخيرة، حذر طبيب مصري من الإفراط ‏في تناول المسكنات، لا سيما مادة الباراسيتامول، والتي تعتبر المسكن الأمثل والأكثر أمانًا ‏على مر السنين‎.‎

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مع انتشار استخدام الأفراد للمسكنات بشكل مبالغ فيه في الآونة الأخيرة، حذر طبيب مصري من الإفراط ‏في تناول المسكنات، لا سيما مادة الباراسيتامول، والتي تعتبر المسكن الأمثل والأكثر أمانًا ‏على مر السنين‎.‎

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