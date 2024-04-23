"قتل أخته بطعنها بآله حادة" .. والسلطات السعودية تعدمه

وقالت الوزارة : "أقدم محمد بن مدالله بن الجميل الرويلي سعودي الجنسية ، على قتل أخته / منوه سعودية الجنسية ، وذلك بطعنها بآله حادة مما أدى إلى وفاتها."

واضاف البيان ان "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه "

ولفتت الداخلية السعودية في بيانها الى انه "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن مدالله بن الجميل الرويلي - سعودي الجنسية ، يوم الثلاثاء 14 / 10 / 1445هـ الموافق 23 / 4 / 2024 م بمنطقة الجوف."