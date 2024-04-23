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ريمكو تحتفل بشراكتها مع هونشي HONGQI الفاخرة كوكيل رسمي للعلامة في لبنان
ريمكو تحتفل بشراكتها مع هونشي HONGQI الفاخرة كوكيل رسمي للعلامة في لبنان
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ريمكو تحتفل بشراكتها مع هونشي HONGQI الفاخرة كوكيل رسمي للعلامة في لبنان

منوعات

2024-04-23 | 15:41
ريمكو تحتفل بشراكتها مع هونشي HONGQI الفاخرة كوكيل رسمي للعلامة في لبنان
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Aljadeed
ريمكو تحتفل بشراكتها مع هونشي HONGQI الفاخرة كوكيل رسمي للعلامة في لبنان

أعلنت شركة رسامني يونس للسيارات "ريمكو" عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة "هونشي" HONGQI الصينية المصنّعة للسيارات الفاخرة، كوكيل رسمي للعلامة في السوق اللبنانية. وجاء هذا الإعلان خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الشركة في Bar du Port في بيروت بحضور المستشارة الاقتصادية والتجارية في السفارة الصينية وانغ لي ورئيس مجلس إدارة "ريمكو" فايز رسامني، وكبار المسؤولين في الشركة، إضافة إلى عدد كبير من المدعوين والأصدقاء وممثلي وسائل الإعلام. كما أعلنت الشركة عن افتتاح أول مركز متكامل متخصص بعلامة "هونشي" في منطقة جل الديب في بيروت، يتضمن صالة عرض حديثة، ومراكز صيانة وقطع غيار متطورة.

وكشفت "ريمكو" أمام الحضور عن أبرز طرازات "هونشي" في السوق اللبنانية، وهي سيارات HS5، و OUSADO، بمحركات الاحتراق الداخلي، والتي تستفيد من كفالة وصيانة مجانية وخدمة المساعدة على الطريق لفترة 7 سنوات، والسيارات الكهربائية بالكامل E-HS9، و E-QM5 مع كفالة وصيانة مجانية لفترة 5 سنوات، و كفالة 8 سنوات على البطارية، و 7 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.

رئيس مجلس إدارة "ريمكو" فايز رسامني أشار في كلمة له خلال الحفل إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع شركة "هونشي" العريقة، والتي تتميز سياراتها بفخامتها وقدراتها العالية وتقنياتها المتطورة. وأشار إلى أن اختيار شركة "ريمكو" وكيلاً رسمياً لعلامة "هونشي" في لبنان جاء بسبب التاريخ العريق للشركة في سوق السيارات، وسمعتها ومسيرتها الناجحة وقدرتها على الاستثمار وتمثيل العلامة بالشكل الأفضل.

 

وأكد رسامني على إيمانه الراسخ بمستقبل السوق اللبنانية، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تشهدها منذ سنوات، والتي أدت إلى تراجع كبير في حجم السوق وتغيير في بنيته، وانتشار كبير للعلامات الصينية واستحواذها على حصة هامة من السوق. واعتبر أن "هونشي" ستشكل الخيار الأمثل لنخبة من العملاء الذين يبحثون عن القيادة الفاخرة، الهادئة والآمنة، بفضل ما تتضمنه من تصاميم مبتكرة وقدرات عالية وتقنيات متطورة. كما أشار إلى أن الشراكة بين "ريمكو" و"هونشي" تمتد إضافة إلى لبنان إلى أربعة أسواق أفريقية، وهي: ...................

 

الجدير ذكره أن علامة "هونشي" بدأت في انتاج سياراتها في العام 1958، وقد طورت تصاميمها وتقنياتها عبر السنين لتصبح السيارة الفاخرة الأبرز في السوق الصينية والخيار الأمثل للقادة السياسيين وكبار المسؤولين  ورجال الأعمال الصينيين، كما إنها معتمدة كسيارة الرئاسة الأولى في الصين. ويسلط مفهوم العلامة التجارية لـ "هونشي" على مفاهيم الأصالة والأناقة، وهي تشكل مزيجاً بين الثقافة الشرقية المميزة مع الثقافة العالمية المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة لخلق تجربة قيادة أنيقة ومميزة.

 

 

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