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رجل مصاب بالسرطان.. نمت رموشه بطريقة نادرة
رجل مصاب بالسرطان.. نمت رموشه بطريقة نادرة
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رجل مصاب بالسرطان.. نمت رموشه بطريقة نادرة

منوعات

2024-04-25 | 10:42
رجل مصاب بالسرطان.. نمت رموشه بطريقة نادرة
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Aljadeed
رجل مصاب بالسرطان.. نمت رموشه بطريقة نادرة


عانى رجل إسباني من عارض جانبي غريب ينجم عن تناول الأدوية التي يتم استخدامها في معالجة السرطان حيث غدت رموشه طويلة للغاية.


وقال الأطباء: "إن هذا العارض عادة ما يظهر خلال الأشهر الأولى من العلاج ويختفي عند التوقف، إذا لزم الأمر، يوصى بقص الرموش لمنع نموها بشكل خاطئ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات بصرية، مثل تآكل القرنية أو التقرحات".
وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، نتجت حالة الرجل الذي يعاني من سرطان الأمعاء بعد تناوله لعقار يدعى "بانيتوموماب".
ويسبب هذا الدواء مشاكل جلدية لدى حوالي 80 بالمئة من المرضى، لكن النمو الكبير في طول رموش العين يعتبر نادرا.
وراجع الرجل قسم الأمراض الجلدية في المستشفى بسبب ظهور كبير للحبوب على صدره وظهره، ولاحظ الأطباء أيضا تأثير الدواء على رموشه أثناء فحصه.
وعادة ما تكون الحالة غير ضارة، ولكنها يمكن أن تتسبب في نمو الرموش في الاتجاه الخاطئ نحو مقلة العين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الطبقة الخارجية للعين ويؤدي إلى تقرحات وفقدان البصر والعمى في الحالات الشديدة.

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