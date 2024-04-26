فاجعة في الاردن .. ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء

خيم الحزن ليلة اول من امس على الأردن بعد رحيل 3 شبان يعملون في محل لتركيب خيم الأفراح في منطقة وادي موسى جنوبي البلاد بعد أن كانوا متوجهين لتجهيز أحد الأعراس لتنقلب مركبتهم ويتوفوا على الفور ليعودا إلى أهاليهم بأكفان بيضاء.

والشبان الراحلون هم عواد محمد عواد المحاميد من مواليد 1996، وياسر محمد صديق يونس من مواليد 1986 ويحمل الجنسية المصرية، والشاب حمزة سليمان الشمري من مواليد 1996.





وفي السياق قال مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله بالبترا الدكتور موسى الشلبي، إن المتوفين يعملون في مهنة معدات الأفراح، وقد تدهورت مركبتهم في منحدر شديد بالمنطقة يدعى "نزول الحرفية"، وانقلبت قبل ان تصطدم بعمود.

وكان آخر ما كتبه الشاب الراحل حمزة سليمان الشمري قبل ساعات قليلة من رحيله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مختصر هذه الحياه ما قاله جبريل عليه السلام، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقة واعمل ما شئت فإنك مجزى به".