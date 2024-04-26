"رشقني بالحجارة".. طفل ينهي حياة إبن عمه بعد شجار معه

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ووسائل الاعلام المحلية بخبر عن جريمة مروعة وقعت في ولاية مرعش جنوب البلاد ، حيث تسبب شجار بين طفلين ينحدران من عائلةٍ واحدة الى حصول جريمة راح ضحيتها احد الطفلين .

وفي التفاصيل، فقد قُتل طفل يدعى سلطان أكجول، ويبلغ من العمر 4 سنوات بطريقةٍ وحشية في ولاية مرعش جنوب تركيا بعدما فُقد أمس الثلاثاء.

وعثرت عائلته على جثة الطفل الصغير بالقرب من منزلها، بين كومة قش. وكشف تقرير الطب الشرعي وفق عائلته أن الطفل أكجول قد قُطعت حنجرته، وفق ما أوردت مواقع محلية.

وأظهرت التحقيقات أن القاتل من أقرباء الطفل، وهو ابن عمه البالغ من العمر 14 عاماً. واختصرت المواقع التركية اسمه بحرفين (أ. أ).

وألقت الشرطة القبض على القاتل القاصر الذي اعترف بجريمته عقب التحقيقات، وقال في إفادته الأولية للشرطة إنه أقدم على قتل ابن عمه لأن الأخير قام برشقه بالحجارة.

الى ذلك أكد موقع Milleyet أن القاتل أراد أن ينتقم من ابن عمه، ولذلك أقدم على قتله بطريقة شنيعة، مضيفاً أن آثار الدماء على حذاء القاتل كانت سبباً في شكوك الشرطة به كمشتبهٍ به بارتكاب الجريمة.

ومن المقرر أن يتمّ تحويل القاتل إلى المحكمة، حيث سيتم تحويله لاحقاً إلى سجن الأحداث لكونه لم يبلغ السن القانونية بعد.

ولم تدلِ والدة الضحية وكذلك والده بأي تصريحاتٍ حتى الآن.