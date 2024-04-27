الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل ChatGPT &quot;منحاز جنسياً&quot;.. تجربة تفجّر مفاجأة
هل ChatGPT "منحاز جنسياً".. تجربة تفجّر مفاجأة
A-
A+

هل ChatGPT "منحاز جنسياً".. تجربة تفجّر مفاجأة

منوعات

2024-04-27 | 02:14
هل ChatGPT "منحاز جنسياً".. تجربة تفجّر مفاجأة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
هل ChatGPT "منحاز جنسياً".. تجربة تفجّر مفاجأة

من جديد يعود برنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT إلى الواجهة مجدداً بعد اتهامات وجهت له بالانحياز جنسياً إلى الرجال أكثر من النساء، بعد أن طلب منه إنشاء صور لأشخاص يعملون في وظائف عالية المستوى.

وفي تجربة طلب فيها من البرنامج إنشاء صور لأشخاص يعملون في وظائف عالية المستوى صمم البرنامج 99 صورة لرجال من أصل 100 اختبار.
في المقابل، عندما طلب منه ذلك لسكرتيرة، اختار امرأة مرة واحدة فقط، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ووجدت الدراسة التي أجراها موقع التمويل الشخصي Finder أنه اختار أيضاً شخصاً أبيض في كل مرة، على الرغم من عدم تحديد العرق.
فيما النتائج لا تعكس الواقع لا سيما أن واحدة من كل ثلاث شركات على مستوى العالم مملوكة من قبل النساء.
في حين أن 42% من أعضاء مجلس إدارة مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في المملكة المتحدة كانوا من النساء.
وحذر قادة الأعمال من أن نماذج الذكاء الاصطناعي "مليئة بالتحيز" ودعوا إلى وضع حواجز حماية أكثر صرامة لضمان أنها لا تعكس تحيزات المجتمع.
إلى ذلك أشارت التقديرات الآن إلى أن 70% من الشركات تستخدم أنظمة تتبع المتقدمين الآلية للعثور على المواهب وتوظيفها.
وأثيرت مخاوف من أنه إذا تم تدريب هذه الأنظمة بطرق مماثلة لـ ChatGPT، فقد تعاني النساء والأقليات في سوق العمل.
يشار إلى أن شركة OpenAI، المالكة لـ ChatGPT، ليست أول شركة تكنولوجية عملاقة تتعرض لانتقادات بسبب النتائج التي يبدو أنها تديم الصور النمطية القديمة.
 

اقرأ ايضا في منوعات

بايدن اقترح حلاً يبعده عن الإحراج!
Play
06:15

بايدن اقترح حلاً يبعده عن الإحراج!

بعد الانتقادات العديدة التي وجهها إليه خصومه بشأن عمره، لاسيما بعد أن ظهر في مناسبات عديدة يتعثر بالكلام والخطوات أيضا، خرج على ما يبدو الرئيس الأميركي جو بايدن بحل جديد.

06:15

بايدن اقترح حلاً يبعده عن الإحراج!

بعد الانتقادات العديدة التي وجهها إليه خصومه بشأن عمره، لاسيما بعد أن ظهر في مناسبات عديدة يتعثر بالكلام والخطوات أيضا، خرج على ما يبدو الرئيس الأميركي جو بايدن بحل جديد.

مصر.. شهادة "صادمة" لجيران قاتل "طفل شبرا": متدين يؤدي الصلوات بالمسجد
Play
02:18

مصر.. شهادة "صادمة" لجيران قاتل "طفل شبرا": متدين يؤدي الصلوات بالمسجد


أثارت إعترافات المتهم بقتل طفل (شقه نصفين طوليا خلال فيديو كول) في منطقة شبرا وشهادات مفزعة من الجيران بأنه "متدين يؤدي الصلوات في المسجد" في مصر ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

02:18

مصر.. شهادة "صادمة" لجيران قاتل "طفل شبرا": متدين يؤدي الصلوات بالمسجد


أثارت إعترافات المتهم بقتل طفل (شقه نصفين طوليا خلال فيديو كول) في منطقة شبرا وشهادات مفزعة من الجيران بأنه "متدين يؤدي الصلوات في المسجد" في مصر ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

إنخفاض بدرجات الحرارة وأمطار موحلة.. ماذا يُخبئ لنا الطقس؟
Play
01:48

إنخفاض بدرجات الحرارة وأمطار موحلة.. ماذا يُخبئ لنا الطقس؟

يسيطر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية تتركز خاصة على الجبال وفي الداخل، فيما تستمر الحرارة بالانخفاض وتكون الاجواء مغبرّة، مع تشكّلٍ للضباب على الجبال.

01:48

إنخفاض بدرجات الحرارة وأمطار موحلة.. ماذا يُخبئ لنا الطقس؟

يسيطر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية تتركز خاصة على الجبال وفي الداخل، فيما تستمر الحرارة بالانخفاض وتكون الاجواء مغبرّة، مع تشكّلٍ للضباب على الجبال.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024