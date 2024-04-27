الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بايدن اقترح حلاً يبعده عن الإحراج!
بايدن اقترح حلاً يبعده عن الإحراج!
A-
A+

بايدن اقترح حلاً يبعده عن الإحراج!

منوعات

2024-04-27 | 06:15
بايدن اقترح حلاً يبعده عن الإحراج!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بايدن اقترح حلاً يبعده عن الإحراج!

بعد الانتقادات العديدة التي وجهها إليه خصومه بشأن عمره، لاسيما بعد أن ظهر في مناسبات عديدة يتعثر بالكلام والخطوات أيضا، خرج على ما يبدو الرئيس الأميركي جو بايدن بحل جديد.

فقد أدخل الرئيس بايدن تغييراً طفيفاً على روتين مغادرته وعودته إلى البيت الأبيض.

فبدلاً من المشي عبر الحديقة الجنوبية بمفرده، تاركا المجال للصحافيين المعتمدين الذين عادة ما يصطفون لالتقاط الصور، أصبح الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما، في كثير من الأحيان يظهر محاطًا بمساعديه.

إذ قد يساعد هذا التكتيك على لفت أنظار العدسات بشكل أقل إلى مشيته المتباطئة في الكثير من الأحيان، وبالتالي يخفف من الجدل الثائر حول عمره، وقدراته الجسدية وهو الساعي إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض.

فمع سير مساعديه معه، يقل لفت الانتباه إلى مشيته المتصلبة.

أتى ذلك، بعدما أقر بعض مستشاري بايدن بأنهم قلقون من مقاطع الفيديو التي تنتشر، مظهرة الرئيس يمشي وهو يجر قدميه، ما يسلط الضوء أكثر بعد على عمره، وفق ما نقل موقع أكسيوس.

وقبل أسابيع، أخبر الرئيس مساعديه أنه يفضل اتباع نهج أقل رسمية، واقترح عليهم أن يسيروا معه، بشكل عفوي، يظهر المشهد أقرب للناس.

يأتي هذا فيما أظهرت بعض استطلاعات الرأي قلقا واسع النطاق بشأن اللياقة العقلية والجسدية للرئيس الأميركي الذي يطمح إلى ولاية ثانية أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب، خصوصا أن بايدن يعد أكبر رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق، وسيبلغ من العمر 86 عاما إذا أكمل فترة رئاسته الثانية الكاملة في عام 2029.

اقرأ ايضا في منوعات

مصر.. شهادة "صادمة" لجيران قاتل "طفل شبرا": متدين يؤدي الصلوات بالمسجد
Play
02:18

مصر.. شهادة "صادمة" لجيران قاتل "طفل شبرا": متدين يؤدي الصلوات بالمسجد


أثارت إعترافات المتهم بقتل طفل (شقه نصفين طوليا خلال فيديو كول) في منطقة شبرا وشهادات مفزعة من الجيران بأنه "متدين يؤدي الصلوات في المسجد" في مصر ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

02:18

مصر.. شهادة "صادمة" لجيران قاتل "طفل شبرا": متدين يؤدي الصلوات بالمسجد


أثارت إعترافات المتهم بقتل طفل (شقه نصفين طوليا خلال فيديو كول) في منطقة شبرا وشهادات مفزعة من الجيران بأنه "متدين يؤدي الصلوات في المسجد" في مصر ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

هل ChatGPT "منحاز جنسياً".. تجربة تفجّر مفاجأة
Play
02:14

هل ChatGPT "منحاز جنسياً".. تجربة تفجّر مفاجأة

من جديد يعود برنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT إلى الواجهة مجدداً بعد اتهامات وجهت له بالانحياز جنسياً إلى الرجال أكثر من النساء، بعد أن طلب منه إنشاء صور لأشخاص يعملون في وظائف عالية المستوى.

02:14

هل ChatGPT "منحاز جنسياً".. تجربة تفجّر مفاجأة

من جديد يعود برنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT إلى الواجهة مجدداً بعد اتهامات وجهت له بالانحياز جنسياً إلى الرجال أكثر من النساء، بعد أن طلب منه إنشاء صور لأشخاص يعملون في وظائف عالية المستوى.

إنخفاض بدرجات الحرارة وأمطار موحلة.. ماذا يُخبئ لنا الطقس؟
Play
01:48

إنخفاض بدرجات الحرارة وأمطار موحلة.. ماذا يُخبئ لنا الطقس؟

يسيطر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية تتركز خاصة على الجبال وفي الداخل، فيما تستمر الحرارة بالانخفاض وتكون الاجواء مغبرّة، مع تشكّلٍ للضباب على الجبال.

01:48

إنخفاض بدرجات الحرارة وأمطار موحلة.. ماذا يُخبئ لنا الطقس؟

يسيطر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية تتركز خاصة على الجبال وفي الداخل، فيما تستمر الحرارة بالانخفاض وتكون الاجواء مغبرّة، مع تشكّلٍ للضباب على الجبال.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024