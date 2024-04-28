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&quot;مشهد ولا في الخيال &quot;.. بالفيديو - كاميرا من سيارة توثق إعصاراً ضخماً
"مشهد ولا في الخيال ".. بالفيديو - كاميرا من سيارة توثق إعصاراً ضخماً
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"مشهد ولا في الخيال ".. بالفيديو - كاميرا من سيارة توثق إعصاراً ضخماً

منوعات

2024-04-28 | 02:45
"مشهد ولا في الخيال ".. بالفيديو - كاميرا من سيارة توثق إعصاراً ضخماً
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Aljadeed
"مشهد ولا في الخيال ".. بالفيديو - كاميرا من سيارة توثق إعصاراً ضخماً

ضربت الأعاصير ولايتين في أميركا خلال الساعات الماضية وقد التقطت كاميرا لقائد شاحنة بولاية نبراسكا مشهدا مذهلا لاعصار ضخم وهو يتنقل قبالته، مقترباً من السيارات.

وقد أحدثت أعاصير قمعية "تورنادو" دمارا كبيرا في الغرب الأوسط للبلاد، اول من أمس ما تسبب في انهيار مبنى كان بداخله عشرات الأشخاص وتدمير وإتلاف مئات المنازل، العديد منها حول أوماها بولاية نبراسكا الأميركية.

و أصيب ثلاثة أشخاص في مقاطعة لانكستر بنبراسكا عندما ضرب الإعصار مبنى صناعي، ما أدى إلى انهياره وكان بداخله 70 شخصًا.

كما أعلنت السلطات المحلية أن العديد منهم حوصروا، لكن تم إجلاء الجميع لاحقا ولم تكن إصابات أي منهم خطيرة.

 
 

ولاحقا تحرك أحد أكثر الأعاصير تدميراً لأميال عبر الأراضي الزراعية الريفية في الغالب قبل أن يلتهم المنازل والمباني الأخرى في ضواحي أوماها، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 485 ألف نسمة.

أما في ولاية أيوا، فأصدرت السلطات عدة تحذيرات للسكان.

 

بينما أظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض مدينة ميندن الصغيرة في أيوا، على بعد حوالي 30 ميلاً (48.3 كيلومترا) شمال شرقي أوماها، لأضرار جسيمة أيضا.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أصدرت تحذيرات من الإعصار في أجزاء من ولايات أيوا وكانزاس وميزوري وأوكلاهوما وتكساس، اليوم السبت.

كما حذر خبراء أرصاد من احتمال سقوط حبات برد كبيرة وهبوب رياح قوية.

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