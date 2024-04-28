"مشهد ولا في الخيال ".. بالفيديو - كاميرا من سيارة توثق إعصاراً ضخماً

وقد أحدثت أعاصير قمعية "تورنادو" دمارا كبيرا في الغرب الأوسط للبلاد، اول من أمس ما تسبب في انهيار مبنى كان بداخله عشرات الأشخاص وتدمير وإتلاف مئات المنازل، العديد منها حول أوماها بولاية نبراسكا الأميركية.

و أصيب ثلاثة أشخاص في مقاطعة لانكستر بنبراسكا عندما ضرب الإعصار مبنى صناعي، ما أدى إلى انهياره وكان بداخله 70 شخصًا.

كما أعلنت السلطات المحلية أن العديد منهم حوصروا، لكن تم إجلاء الجميع لاحقا ولم تكن إصابات أي منهم خطيرة.

JUST IN: Massive half-mile wide tornado reported in several counties in Nebraska, knocking over a semi-truck.



Western Omaha residents are being told to seek shelter now as the tornado is moving towards Elkhorn.



Multiple toronados have been reported in the Lincoln area with… pic.twitter.com/2ZmrgBKAqW — Collin Rugg (@CollinRugg) April 26, 2024

ولاحقا تحرك أحد أكثر الأعاصير تدميراً لأميال عبر الأراضي الزراعية الريفية في الغالب قبل أن يلتهم المنازل والمباني الأخرى في ضواحي أوماها، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 485 ألف نسمة.

أما في ولاية أيوا، فأصدرت السلطات عدة تحذيرات للسكان.

بينما أظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض مدينة ميندن الصغيرة في أيوا، على بعد حوالي 30 ميلاً (48.3 كيلومترا) شمال شرقي أوماها، لأضرار جسيمة أيضا.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أصدرت تحذيرات من الإعصار في أجزاء من ولايات أيوا وكانزاس وميزوري وأوكلاهوما وتكساس، اليوم السبت.

كما حذر خبراء أرصاد من احتمال سقوط حبات برد كبيرة وهبوب رياح قوية.